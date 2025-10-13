Δολοφονία στη Φοινικούντα: Το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές - Τι κατέγραψαν οι κάμερες για τον δράστη

Στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας μπαίνει η διαδρομή που ακολούθησε με το λευκό σκούτερ ο φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης καθώς τα ίχνη του φτάνουν ως τη Δυτική Αττική.

Στη διαδρομή που ακολούθησε για να φθάσει στην Αττική, μετά το διπλό φονικό, μέσω Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας, η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την πινακίδα κυκλοφορίας του λευκού σκούτερ, που όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα, ήταν πλαστή και ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσυκλέτα.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών γνωρίζουν τη μάρκα και το μοντέλο του λευκού σκούτερ και προσπαθούν να βρουν πού το έκρυψε ο δολοφόνος.

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Ένα επίσης, σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας δύο βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και στην Κόρινθο, όπου έβαλε καύσιμα, είναι τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μοτοσικλέτας, τα οποία ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στη Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Και στην επίθεση αυτή, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, όπως και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, ωστόσο ήταν διαφορετική από αυτή στη διπλή εκτέλεση.

Οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, ωστόσο αποκλείουν το ενδεχόμενο να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, καθώς έκανε πολλά και κρίσιμα λάθη που οδηγούν τις αρχές στα ίχνη του.

Το κίνητρο του διπλού εγκλήματος παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο και ο «γρίφος» θα λυθεί με τη σύλληψη του νεαρού εκτελεστή, κάτι το οποίο οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου.

