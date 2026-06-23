Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Την Παρασκεύη η απολογία του δράστη - «Κάποιος που δεν έχει μετανιώσει δεν ομολογεί»

Στα δικαστήρια Χανίων βρέθηκε σήμερα ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Στον 43χρονο κατηγορούμενο απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απάτη με υπολογιστή, ενταφιασμό χωρίς άδεια και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο συνήγορος του κατηγορούμενου δήλωσε πως ο 43χρονος έχει ήδη μετανιώσει για την πράξη του. «Ήταν της στιγμής», είπε χαρακτηριστικά. «Κάποιος, ο οποίος δεν έχει μετανιώσει δεν ομολογεί», πρόσθεσε.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο θάνατος της Σταυρούλας Λεβεντάκη προήλθε από κατάγματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από θλων όργανο. Όπως ανέφερε στην κάμερα του ΕΡΤNews, η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη λόγω της ταφής της περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τη νεκροψία-νεκροτομή και τον ακριβή προσδιορισμό των ευρημάτων.

Ο κ. Μπελιβάνης σημείωσε ακόμη ότι, πέρα από τα χτυπήματα στο κεφάλι, εντοπίστηκαν τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή μαστική χώρα, τα οποία, ωστόσο, ήταν επιφανειακά και δεν συνδέονται με τον μηχανισμό θανάτου.

Δείγματα που ελήφθησαν από τη σορό θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη διαλεύκανση της υπόθεσης.