Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τα σενάρια για το κίνητρο του δράστη - Όλο το χρονικό

Την υπόθεση δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνταν από τις 30 Μαΐου, ερευνούν οι Αρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον καθ' ομολογίαν δράστη στο μικροσκόπιο των ερευνών εδώ και αρκετές ημέρες. Είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε, παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις και δεν συμβάδιζαν με τα στοιχεία που συγκέντρωναν οι Αρχές.

Τελικά, έπειτα από συνεχείς ανακρίσεις, ο άνδρας ομολόγησε τη δολοφονία, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε αγροτική περιοχή, περίπου πέντε χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε εκείνος και άνηκε στην 45χρονη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της 45χρονης θαμμένη μέσα σε σακούλα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα χέρια και τα πόδια της ήταν δεμένα με δεματικά καλωδίων, ενώ έφερε τραύματα τόσο από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα όσο και από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι.

Ο δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι μεταξύ των δύο υπήρχαν εντάσεις λόγω ζημιών στο σπίτι που του νοίκιαζε η γυναίκα. Ωστόσο, η εκδοχή αυτή δεν φαίνεται να πείθει τους ερευνητές.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πίσω από το έγκλημα ενδέχεται να κρύβεται σοβαρότερο κίνητρο από τη διαφωνία για φθορές στο ακίνητο. Για αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχαν προσωπικές διαφορές ή άλλοι λόγοι που οδήγησαν στην ακραία αυτή πράξη.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, καθώς η αγριότητα του εγκλήματος θεωρείται στοιχείο που ενισχύει το σενάριο ύπαρξης βαθύτερων κινήτρων.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Έρευνα για τις τραπεζικές κάρτες και το βιντεοληπτικό υλικό

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επίσης, οι τραπεζικές κάρτες της 45χρονης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία της εξαφάνισής της.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχείρησε να παραπλανήσει τις έρευνες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η γυναίκα ήταν ακόμα ζωντανή. Παράλληλα διερευνάται αν υπήρξε εμπλοκή τρίτου προσώπου.

Επιπλέον, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζεται καταγραφικό σύστημα από το σπίτι του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος είχε διαγράψει μέρος του βιντεοληπτικού υλικού των ημερών που ενδιαφέρουν την έρευνα, δίνοντας εξηγήσεις που δεν έπεισαν τους αστυνομικούς.

Στο μεταξύ, η σύζυγος του κατηγορούμενου, η οποία εργαζόταν σε ξενοδοχείο και απουσίαζε την ημέρα που η Σταυρούλα επισκέφθηκε το σπίτι, φέρεται να δηλώνει συγκλονισμένη από τις εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεργάζεται με τις Αρχές και έχει καταθέσει όσα γνωρίζει, ενώ φέρεται να είχε παρατηρήσει ορισμένες ύποπτες κινήσεις του συζύγου της, χωρίς ωστόσο να φαντάζεται ότι θα μπορούσαν να συνδέονται με ένα τόσο σοβαρό έγκλημα.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής, τα οποία αναμένεται να δώσουν σαφέστερη εικόνα για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της 45χρονης.

Μετά την ομολογία και τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει, ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες κατηγορίες που θα του αποδοθούν στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τα ευρήματα που «έδειξαν» τον δράστη

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να έπαιξαν τα εγκληματολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν εντοπιστεί κηλίδες αίματος στο σπίτι του άνδρα, τόσο στο πάτωμα όσο και σε αντικείμενα του χώρου.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις έδειξαν ότι το αίμα ανήκε στην Σταυρούλα Λεβεντάκη. Επιπλέον, ίχνη αίματος βρέθηκαν και σε λευκό βαν που χρησιμοποιούσε ο δράστης, καθώς και σε σφουγγαρίστρα που κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς.

Οι αναλύσεις συνεχίζονται, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα πρόσθετων εργαστηριακών εξετάσεων που ενδέχεται να ενισχύσουν περαιτέρω τη δικογραφία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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