Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει τα όσα φέρεται να ομολόγησε ο δράστης για τη βίαιη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, ενώ οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στη διερεύνηση των κινήτρων πίσω από το έγκλημα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο θάνατος της 45χρονης προήλθε από κατάγματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από θλων όργανο. Όπως ανέφερε στην κάμερα του ΕΡΤNews, η σορός βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη λόγω της ταφής της περίπου 20 ημέρες νωρίτερα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά τη νεκροψία-νεκροτομή και τον ακριβή προσδιορισμό των ευρημάτων.

Ο κ. Μπελιβάνης σημείωσε ακόμη ότι, πέρα από τα χτυπήματα στο κεφάλι, εντοπίστηκαν τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή μαστική χώρα, τα οποία, ωστόσο, ήταν επιφανειακά και δεν συνδέονται με τον μηχανισμό θανάτου.

Δείγματα που ελήφθησαν από τη σορό θα αποσταλούν για εργαστηριακή ανάλυση, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην πληρέστερη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα

Η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική έκταση στον Βατόλακκο, σε σημείο που υπέδειξε στις Αρχές ο 43χρονος κατηγορούμενος. Το θύμα βρέθηκε δεμένο και φιμωμένο, ενώ η κατάσταση της σορού κατέδειξε ότι είχε μεσολαβήσει μεγάλο χρονικό διάστημα από τον θάνατό του.

Στην απολογία του, ο καθ’ ομολογίαν δράστης υποστήριξε ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της 30ής Μαΐου, όταν η 45χρονη επισκέφθηκε το σπίτι του προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση του ακινήτου και τυχόν φθορές. Όπως ισχυρίστηκε, μία λεκτική αντιπαράθεση που ακολούθησε κλιμακώθηκε, οδηγώντας σε έντονο καβγά.

Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η γυναίκα επιχείρησε πρώτη να του επιτεθεί με ένα διακοσμητικό μπουκάλι κρασιού. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, κατάφερε να της το αποσπάσει και τη χτύπησε στο κεφάλι, ενώ στη συνέχεια της κατάφερε επιπλέον χτυπήματα με μαχαίρι και ξύλινο αντικείμενο, τα οποία οδήγησαν στον θάνατό της.