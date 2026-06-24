Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Συγγενείς, φίλοι και γείτονες είπαν το τελευταίο «αντίο»

Συγγενείς, φίλοι και γείτονές της αποχαιρέτησαν τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, την 45χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε στην Κρήτη από τον 43χρονο άνδρα που ενοικίαζε το σπίτι της.

Η κηδεία της τελέστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 24 Ιουνίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύπετρο Χανίων, με κόσμο που γνώριζε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη να δίνει το «παρών» για το τελευταίο αντίο. Δηλώσεις για τη 45χρονη και την υπόθεση της δολοφονίας της έκαναν, μεταξύ άλλων, συγγενείς της, που αδυνατούν να πιστέψουν τον τρόπο με τον οποίο έφυγε από τη ζωή.

«Αυτός ο θάνατος δεν ανήκει σε κανέναν, δεν πείραζε κανέναν», λένε δακρυσμένες στην κάμερα του Star εξαδέλφες της 45χρονης, περιγράφοντας έναν άνθρωπο αγαπητό, χαμηλών τόνων και χωρίς αντιπαραθέσεις με κανέναν.

Κάτοικοι της περιοχής, μιλούν για μια γυναίκα που ήταν ήσυχη, που δεν είχε απασχολήσει αρνητικά την τοπική κοινωνία, αντιδρώντας παράλληλα, για τον βίαιο τρόπο, με τον οποίο έχασε τη ζωή της.

«Είχαμε έναν δολοφόνο στο χωριό και δεν το ξέραμε», αναφέρουν χαρακτηριστικά κάτοικοι της περιοχής στον τηλεοπτικό σταθμό για τον 43χρονο δράστη.

Η δολοφονία της 45χρονης έχει συγκλονίσει την Κρήτη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εστιάζουν στο κίνητρο του δράστη.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Στο στόχαστρο από την αρχή ο καθ' ομολογίαν δράστης

Στην υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη αναφέρθηκε νωρίτερα η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Από τα πρώτα 24ωρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον 43χρονο στον οποίο η Σταυρούλα Λεβεντάκη ενοικίαζε το σπίτι της, όπως αποκάλυψε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο EΡTnews.

Όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξαρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση. Η καθυστέρηση αυτή κρίθηκε απολύτως κατανοητή από τις Αρχές, δεδομένου ότι ο αδελφός της, που αποτελούσε το βασικό μέλος της οικογένειάς της, νοσηλευόταν εκείνο το διάστημα σε νοσοκομείο.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο κατηγορούμενος είχε διαγράψει κρίσιμο οπτικό υλικό

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, ο κατηγορούμενος είχε διαγράψει κρίσιμο οπτικό υλικό, ωστόσο οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ανάκτηση δεδομένων και κατάφεραν να διαπιστώσουν ότι το θύμα κατευθύνθηκε προς την περιοχή όπου βρίσκεται η κατοικία του και δεν καταγράφηκε ποτέ να αποχωρεί από εκεί.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. τόνισε ότι οι ερευνητές φρόντισαν να μην αντιληφθεί ο ύποπτος πως βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών, γεγονός που συνέβαλε στην εξέλιξη της υπόθεσης. Παράλληλα, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία απέστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά.

«Μέσα σε 24 ώρες είχαμε τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία που είχαν καθαριστεί επιμελώς από τον δράστη», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ο κατηγορούμενος κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του. Ωστόσο, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η εργασία του επιστημονικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας οδήγησαν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Star

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