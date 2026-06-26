Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Προφυλακιστέος ο καθ' ομολογίαν δράστης

Ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, κρίθηκε προφυλακιστέος με ομόφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, μετά από απολογία τεσσάρων ωρών.

Στην υπερασπιστική του γραμμή τόνισε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι υποστήριξε στην απολογία του

Νωρίτερα το πρωί είχε φτάσει στα δικαστήρια όπου, όπως την Τρίτη, δέχτηκε αποδοκιμασίες από τον κόσμο που βρέθηκε εκεί. Ακολουθεί ο ορισμός της δίκης, τους επόμενους μήνες.

Ο κατηγορούμενος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, έπειτα από τα αποδεικτικά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, εμφανίζεται μετανιωμένος, γεγονός που- όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση- συνέβαλε στην ομολογία του.

Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, καθιστώντας την παραδοχή της πράξης ουσιαστικά αναπόφευκτη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 43χρονος φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στο θύμα, καταφέρνοντας τελικά να της αφαιρέσει τη ζωή μέσα στο σπίτι όπου εκείνη διέμενε και του είχε νοικιάσει.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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