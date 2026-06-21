Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκε φιμωμένη και δεμένη χειροπόδαρα

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την υπόθεση δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά της Κρήτης, με δράστη τον 43χρονο ενοικιαστή της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός της 45χρονης εντοπίστηκε θαμμένη σε αγροτική έκταση, σε σημείο που υπέδειξε στις Αρχές ο κατηγορούμενος.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, η γυναίκα βρέθηκε δεμένη χειροπόδαρα με πλαστικά δεματικά (tie-wrap) και φιμωμένη με μονωτική ταινία, η οποία ήταν τυλιγμένη έξι έως επτά φορές γύρω από το κεφάλι της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega.

Η σορός, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο σήψης, έφερε επίσης δύο τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερή πλευρά του θώρακα.

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται πλέον η νεκροψία-νεκροτομή, από την οποία αναμένεται να διαπιστωθεί εάν τα συγκεκριμένα τραύματα προκλήθηκαν πριν ή μετά τον θάνατο της 45χρονης.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το βίντεο που ανέκτησε η ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, οι Αρχές ανέκτησαν βιντεοληπτικό υλικό από την ημέρα της εξαφάνισης, στο οποίο καταγράφεται η Σταυρούλα Λεβεντάκη να εισέρχεται στο σπίτι του 43χρονου χωρίς να εμφανίζεται να αποχωρεί.

Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί από τον δράστη, ωστόσο ανακτήθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν και τα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν ίχνη αίματος της 45χρονης τόσο στην οικία όσο και στο όχημα του 43χρονου κατηγορούμενου.