Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Το βίντεο που ανέκτησε η ΕΛΑΣ και «πρόδωσε» τον δράστη

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούσαν ότι πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά κρυβόταν εγκληματική ενέργεια, παρά το γεγονός ότι αρχικά δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να το αποδεικνύουν.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η καθυστερημένη δήλωση της εξαφάνισης, λόγω της νοσηλείας του αδελφού της 45χρονης, φέρεται να έδωσε στον δράστη χρόνο να εξαφανίσει ίχνη και να καλύψει τις κινήσεις του.

Η έρευνα της Ασφάλειας Χανίων εξελίχθηκε μεθοδικά και διακριτικά, με τη συνδρομή εξειδικευμένου κλιμακίου της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς εντοπίστηκαν και ταυτοποιήθηκαν ίχνη αίματος της 45χρονης τόσο στην οικία όσο και στο όχημα του 43χρονου κατηγορούμενου.

Παράλληλα, οι Αρχές ανέκτησαν βιντεοληπτικό υλικό από την ημέρα της εξαφάνισης, στο οποίο καταγράφεται η γυναίκα να εισέρχεται στο σπίτι του 43χρονου χωρίς να εμφανίζεται να αποχωρεί. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, το συγκεκριμένο υλικό είχε διαγραφεί από τον δράστη, ωστόσο ανακτήθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Η συγκέντρωση των στοιχείων οδήγησε τελικά τον 43χρονο στην ομολογία, ενώ οι έρευνες είχαν ήδη επικεντρωθεί σε συγκεκριμένη περιοχή όπου εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης, σε μικρή απόσταση από το σημείο που είχαν θέσει στο μικροσκόπιο οι αστυνομικοί.

Αναφερόμενη στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε ότι ο ίδιος υποστηρίζει πως προηγήθηκε διαπληκτισμός με το θύμα, ωστόσο οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι η 45χρονη έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και κακώσεις στην περιοχή του κεφαλιού από δεύτερο αντικείμενο. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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