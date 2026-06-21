Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, μετά την ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της ότι είναι ο δράστης του εγκλήματος, παρουσιάζουν τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι η 45χρονη δέχθηκε αρχικά χτύπημα στο κεφάλι με μεταλλικό αντικείμενο. Στη συνέχεια τραυματίστηκε με μαχαίρι στην αριστερή θωρακική κοιλότητα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι το μαχαίρι δεν αποτελούσε μέρος κάποιου προσχεδιασμένου σχεδίου καθώς φέρεται να το άρπαξε εκείνη την ώρα.

Η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη αποτύπωση των συνθηκών του εγκλήματος.

Οι αστυνομικές αρχές δεν φαίνεται να θεωρούν ότι πρόκειται για προμελετημένη δολοφονία. Αντίθετα, τα έως τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε μια βίαιη έκρηξη θυμού που οδήγησε τον 43χρονο να επιτεθεί στη 45χρονη και τελικά να της αφαιρέσει τη ζωή.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Πότε ομολόγησε ο 43χρονος

Ο 43χρονος ομολόγησε τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από πολύωρη ανάκριση. Μέχρι εκείνη τη στιγμή αρνούνταν κάθε εμπλοκή και ζητούσε από τους αστυνομικούς να του παρουσιάσουν αποδείξεις ότι ήταν εκείνος ο δράστης.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται ότι έπαιξαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν τόσο στο σπίτι όπου διέμενε ο 43χρονος όσο και στο όχημά του, ένα βαν, ταυτοποιήθηκαν με το αίμα της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ενισχύεται έτσι το συμπέρασμα των αρχών, ότι η δολοφονία διαπράχθηκε μέσα στο σπίτι και ότι στη συνέχεια ο δράστης μετέφερε τη σορό στο χωράφι που υπέδειξε στους αστυνομικούς, όπου και την έθαψε.

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: Τι φέρεται να συνέβη στις 30 Μαΐου

Στις 30 Μαΐου, η 45χρονη φέρεται να επισκέφθηκε το σπίτι που ενοικίαζε στον δράστη, για να εισπράξει το ενοίκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επανειλημμένα επισημάνει ότι επιθυμούσε το ακίνητο να διατηρείται στην κατάσταση στην οποία του το είχε παραδώσει, ενώ οι δύο πλευρές φέρεται να είχαν στο παρελθόν προστριβές σχετικά με εργασίες που πραγματοποιούσε ο 43χρονος στο σπίτι.

Η εικόνα των αρχών για το κίνητρο του δράστη που δολοφόνησε τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, δεν είναι ξεκάθαρη.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι προηγήθηκε καβγάς, λόγω παρατηρήσεων που όπως είπε δέχθηκε από τη 45χρονη σχετικά με την κατάσταση του σπιτιού. Παρόλα αυτά, οι αρχές διερευνούν κι άλλα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.