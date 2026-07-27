Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο 28χρονος – «Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα»

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος, που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου, παίρνει τον δρόμο για τη φυλακή, έχοντας παραδεχθεί ότι ήταν εκείνος που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στον Σταύρο Γεωργίου.

Στην απολογία του επανέλαβε όσα είχε υποστηρίξει και προανακριτικά για τη δολοφονία του 73χρονου, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αποδίδει τα βαριά χτυπήματα που κατάφερε σε βάρος του Σταύρου Γεωργίου σε διαπληκτισμό που είχαν. Αρνείται ότι είχε πρόθεση ή σχέδιο να του αφαιρέσει τη ζωή.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Τι υποστήριξε ο δράστης

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε και όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να δήλωσε.

Αρχικά, οι κατηγορίες εις βάρος του αφορούσαν ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 28χρονου, Χρήστο Ψαρρά, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του την περασμένη Παρασκευή, σήμερα το πρωί η κατηγορία της κλοπής, η οποία είναι πλημμέλημα, μετατράπηκε σε ληστεία, αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Τέλος, εκτός από την υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου, ο 28χρονος απολογήθηκε για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης και για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, για τις οποίες εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και για τη συγκεκριμένη υπόθεση.





Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ