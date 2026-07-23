Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Πώς έφτασαν στη σύλληψη του 28χρονου - Διαφωνία που κατέληξε σε τσακωμό το κίνητρο

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

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Ο 28χρονος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα στο γραφείο και διαμέρισμα του δικηγόρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του κατά την εξέτασή του από τις Αρχές.

Όπως φέρεται να υποστήριξε, είχε γνωριστεί με τον 73χρονο μέσω κοινής παρέας και οι δύο άνδρες μετέβησαν στο γραφείο του δικηγόρου, όπου κατανάλωσαν αλκοόλ. Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τσακώθηκαν, τού επιτέθηκε και τον χτύπησε στο κεφάλι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο που είχε απορριφθεί.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο γραφείο του, φέροντας βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, προκλήθηκαν από άγριο ξυλοδαρμό και οδήγησαν στον θάνατό του.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το χρονικό

Τον 73χρονο εντόπισαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, οι ανήλικες κόρες του που προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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