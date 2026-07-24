Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Βίντεο και αποτυπώματα «έδειξαν» τον 28χρονο - Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (27/7) ζήτησε και έλαβε ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας αργά το βράδυ της Τρίτης (21/7).

Ο 28χρονος δράστης, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τις πρώτες ώρες της σύλληψής του για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου αρνήθηκε κάθε εμπλοκή με την υπόθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με το αστυνομικό ρεπορτάζ, η στάση του άλλαξε όταν οι αστυνομικοί του παρουσίασαν επιβαρυντικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων βιντεοληπτικό υλικό, αποτυπώματα και άλλα ευρήματα που τον συνέδεαν με τη σκηνή του εγκλήματος.

Υπό το βάρος των αποδεικτικών στοιχείων ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του, ενώ πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή, όπου αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του για τα γεγονότα που οδήγησαν στη δολοφονία.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 28χρονος

Υπενθυμίζεται πως στον 28χρονο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του ποινικολόγου στο κέντρο της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο υπεράσπισης και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η απολογία του, καθώς θα κληθεί να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα έχει υποστηρίξει μέχρι στιγμής, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ με το θύμα, ενώ στη συνέχεια προκλήθηκε έντονη διαφωνία.

Ο υπολογιστής του Σταύρου Γεωργίου στο επίκεντρο

Ο 28χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έπληξε επανειλημμένα τον Σταύρο Γεωργίου στο κεφάλι, ενώ σε κάποια στιγμή τον χτύπησε πάνω σε έπιπλα του γραφείου, με αποτέλεσμα να υποστεί θανατηφόρες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Παράλληλα, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του θύματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε μόνο τον φορητό υπολογιστή, τον οποίο στη συνέχεια πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνοιας, πριν μεταβεί σε νοσοκομείο. Ο ίδιος, πάντως, υποστήριξε ότι δεν αφαίρεσε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του θύματος.

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Το χρονικό

Τον 73χρονο εντόπισαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, οι ανήλικες κόρες του που προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ - ΜΠΕ