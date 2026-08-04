Δολοφονία ψυχολόγου στο Ναύπλιο: Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός

Το πρωί της Τρίτης, οι δύο καθ’ ομολογίαν δράστες της δολοφονίας του ψυχολόγου στην ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου, οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο anagnostis.org, οι δύο δράστες πήραν αναβολή για τις απολογίες τους. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα και τις δηλώσεις του δικηγόρου ενός εκ των κατηγορουμένων, η αναβολή χορηγήθηκε ύστερα από αίτημα της υπεράσπισης, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος για τη μελέτη της δικογραφίας και την προετοιμασία των απολογιών.

Δολοφονία ψυχολόγου στο Ναύπλιο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι δράστες

Οι δύο νεαροί ηλικίας 20 και 24 ετών κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου και σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, και οι δύο ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία. Ωστόσο, οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο για το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός του εγκλήματος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Δολοφονία ψυχολόγου στο Ναύπλιο: Ο εντοπισμός του θύματος

Η έρευνα για τον εντοπισμό του 59χρονου κατέληξε σε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης με διάρκεια συνολικά εννέα ημερών.

Η σορός του θύματος εντοπίστηκε στις 2 Αυγούστου μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας και όπως μεταφέρει το ΕΡΤnews, βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση. Γι' αυτό τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν στις 2 Αυγούστου στην Αττική, κατόπιν οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews