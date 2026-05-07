Δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι: Τρεις συλλήψεις για την εκτέλεση του «Θαμνάκια»

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας του Γιώργου Μοσχούρη στο Χαλάνδρι που έγινε τον Απρίλιο του 2025.

Στη σύλληψη τριών υπόπτων, προχώρησαν χθες, 6 Μαΐου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται με σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων.

Δολοφονία Μοσχούρη στο Χαλάνδρι: Τρεις συλλήψεις

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι συλληφθέντες κατηγορούνται ως μέλη οργανωμένου κυκλώματος που εμπλέκεται στην ανθρωποκτονία του 52χρονου.

Παράλληλα, η ίδια οργάνωση φέρεται να συνδέεται με έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθραία, τον Αύγουστο του 2024, υπόθεση που είχε ερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές ως πιθανή ενέργεια εκφοβισμού και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων που έγινε τον Ιούλιο του 2024, με τις έρευνες να εξετάζουν τον τρόπο πρόσβασης και διακίνησης ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής των συλληφθέντων και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ