Δολοφονία Matt Jeffery στη Ζάκυνθο το 2019: Εκδίδεται στην Ελλάδα ο βασικός κατηγορούμενος

Ο άνδρας που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του Βρετανού τουρίστα Matt Jeffery, με μία και μόνο γροθιά τον Μάιο του 2019 στη Ζάκυνθο, πρόκειται να εκδοθεί στην Ελλάδα, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης 12 ετών για ανθρωποκτονία.

Η εξέλιξη έρχεται μετά το ντοκιμαντέρ του Sky News με τίτλο The Punch (Η γροθιά), το οποίο προβλήθηκε πέρυσι και ερεύνησε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 35χρονος Matt Jeffery στη Ζάκυνθο, τον Μάιο του 2019.

Σύμφωνα με το Sky News, το ντοκιμαντέρ ανέδειξε σοβαρές αστοχίες στην έρευνα της ελληνικής αστυνομίας για την υπόθεση του Matt Jeffery, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από το νυχτερινό κέντρο Sizzle στον Λαγανά, δημοφιλή προορισμό για νεαρούς Βρετανούς τουρίστες.

Δολοφονία Matt Jeffery στη Ζάκυνθο: Το χρονικό

Ως προς το χρονικό, ο Matt Jeffery βρισκόταν στη Ζάκυνθο για το bachelor φίλου του όταν μέσα στο κλαμπ ξέσπασε καβγάς ανάμεσα στην παρέα του από το Σόμερσετ και μια άλλη παρέα από το Έσεξ, με την οποία δεν είχαν καμία προηγούμενη γνωριμία.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ότι ο Τζέφρι και οι φίλοι του αποχώρησαν από το κλαμπ, όμως ακολουθήθηκαν από τους άλλους άνδρες.

Έξω από το κατάστημα, ο Matt Jeffery ήρθε αντιμέτωπος με δύο άνδρες. Βίντεο που τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο δείχνει τον έναν να τον χτυπά απρόκλητα με γροθιά, ενώ ακολούθησε δεύτερο χτύπημα από τον άλλο άνδρα, το οποίο αποδείχθηκε μοιραίο.

Ο 35χρονος έπεσε στο οδόστρωμα, χτυπώντας το κεφάλι του. Μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου κατέληξε πέντε ημέρες αργότερα.

Οι αστοχίες της ΕΛΑΣ στην υπόθεση

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες, ωστόσο τούς επετράπη να φύγουν από τη Ζάκυνθο. Τον Μάρτιο του 2023 καταδικάστηκαν από ελληνικό δικαστήριο, χωρίς να παρίστανται στη δίκη.

Ο Λουκ Μπράουνσντον, που κρίθηκε υπεύθυνος για το θανατηφόρο χτύπημα, καταδικάστηκε για θανατηφόρα σωματική βλάβη με πρόθεση και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 12 ετών. Ο δεύτερος κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης.

Την Παρασκευή, το Δικαστήριο του Γουέστμινστερ διέταξε την έκδοση του Μπράουνσντον στην Ελλάδα, ωστόσο διαθέτει προθεσμία επτά ημερών για να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Αξίζει να τονιστεί πως, όταν το Sky News ξεκίνησε να ερευνά την υπόθεση στις αρχές του 2025, και οι δύο καταδικασθέντες της δολοφονίας Matt Jeffery κυκλοφορούσαν ελεύθεροι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ, η ελληνική αστυνομία φέρεται να ταυτοποίησε λανθασμένα τον δεύτερο δράστη, ενώ παράλληλα τέθηκαν ερωτήματα για το πώς ο Μπράουνσντον παρέμενε ελεύθερος δύο χρόνια μετά την καταδίκη του.

Τον Απρίλιο του 2025 συνελήφθη από τη Βρετανική Εθνική Μονάδα Εκδόσεων και έκτοτε κρατείται σε βρετανική φυλακή, ενώ τον Ιούνιο εμφανίστηκε ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, ζητώντας να μην εκδοθεί στην Ελλάδα.

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι κατά τη σύλληψή του είχε δηλώσει στους Έλληνες αστυνομικούς πως «είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν μπορούσε να ελέγξει τις πράξεις του».

Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ότι στις ανακρίσεις δεν είχε διερμηνέα, ότι δεν εκπροσωπήθηκε επαρκώς νομικά κατά τη διάρκεια της δίκης στην Ελλάδα και ότι δεν γνώριζε καν πότε αυτή θα πραγματοποιούνταν.

«Με είχαν αφήσει στο σκοτάδι», δήλωσε στον δικαστή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές είναι αντίθετες με το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, επικαλούμενος τον υπερπληθυσμό των σωφρονιστικών καταστημάτων.

Ειδικός που κατέθεσε στο δικαστήριο ανέφερε ότι οι φυλακές της Πάτρας, όπου αναμένεται να μεταφερθεί ο Μπράουνσντον, λειτουργούν με πληρότητα που φτάνει το 139%.

Με πληροφορίες από Sky News