Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Προφυλακιστέοι οι 4 - Εκτίμηση για συμβόλαιο θανάτου 200.000 ευρώ

Απολογήθηκαν ενώπιον του ανακριτή οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Πρώτος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο 37χρονος, ένας από τους δύο βασικούς εκτελεστές, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα. Πρόκειται για άτομο γνωστό στις Αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί από ένοπλες ληστείες έως απαγωγή επιχειρηματία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην απολογία του υποστήριξε ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια και ότι δεν έχει καμία σχέση με την ανθρωποκτονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα.

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Πότε έγινε το συμβόλαιο θανάτου

Τέσσερις ημέρες μετά την εκτέλεση του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, ο 37χρονος -που φέρεται ως βασικός οργανωτής- φέρεται να πληρώθηκε και να κάλεσε δύο συνεργούς του από τη Θεσσαλονίκη «για να πάρουν τα χρήματά τους». Με τα φρέσκα ποσά στα χέρια, προχώρησε σε αγορά χρυσών λιρών, ενός scooter για τη σύζυγό του και ξεκίνησε τις διαδικασίες για την αγορά πολυτελούς SUV.

Ο 27χρονος, που σύμφωνα με τις αρχές θεωρείται ο εκτελεστής, επίσης γνώριμος της αστυνομίας, φέρεται ότι λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία απέκτησε νέο αυτοκίνητο. Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, ηλικίας 21 και 22 ετών, εμφανίζονται ως συνεργοί των δύο πρωταγωνιστών.

Σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το έγκλημα, με αμοιβή που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, σημειώθηκε τη 1η Νοεμβρίου. Ο Γιάννης Λάλας στεκόταν στο μπαλκόνι πολυτελούς σαλέ όταν δύο ένοπλοι τον γάζωσαν με σφαίρες.

Οι δράστες διέφυγαν με Nissan Qashqai, το οποίο λίγο αργότερα πυρπόλησαν σε αγροτικό δρόμο κοντά στην Επαρχιακή Οδό Αράχωβας – Επταλόφου, προσπαθώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Η έρευνα της αστυνομίας θεωρείται σε κρίσιμο στάδιο, με τις αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και το κίνητρο πίσω από την εν ψυχρώ εκτέλεση.