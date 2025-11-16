Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Οι δράστες φέρονται να ετοίμαζαν νέο χτύπημα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα το βράδυ της 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών για την εν ψυχρώ δολοφονία του Γιάννη Λάλα, μία υπόθεση που από την αρχή εκτιμήθηκε από την αστυνομία ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις για τις συλλήψεις και ενώ και οι τέσσερις άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόλαβαν ένα ακόμη «χτύπημά» τους.

Αναλυτικότερα, το Ανθρωποκτονιών που εδώ και αρκετές ημέρες είχε ταυτοποιήσει τους δράστες, αποφάσισε να κάνει το Σάββατο την επιχείρηση για τη σύλληψή τους.

Τότε και διαπίστωσαν περίεργες κινήσεις που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο της Καβάλας. Πιθανολογείται δε, ότι ο στόχος τους ήταν στην Βόρεια Ελλάδα.

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Ποιοι είναι οι τέσσερις συλληφθέντες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας εξ αυτών αποφυλακίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και έκτοτε διέμενε στη βόρεια Ελλάδα, έχοντας όμως παρουσία και στην Αθήνα.

Είχε κατηγορηθεί για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση, τον Δεκέμβριο του 2021 από το Ντράφι, με τους απαγωγείς να ζητούν λύτρα 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να απελευθερώσουν τον όμηρο.

Ωστόσο, παλαιότερα, είχε απασχολήσει τις αρχές και για συμμετοχή σε συμμορία που ανατίναζε ΑΤΜ, ληστείες με βαρύ οπλισμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα είναι ένας 28χρονος, επίσης με ποινικό παρελθόν και δύο νεαροί ηλικίας 22 και 21 ετών οι οποίοι δεν είχαν απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Τέλος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι τέσσερις άνδρες εξετάζονται και για ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου με θύμα 34χρονο στην είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι, τα κίνητρα της οποίας δεν είχαν διευκρινιστεί. Το θύμα μάλιστα, φέρεται να ήταν φίλος του 42χρονου.