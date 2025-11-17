Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Φίλος στη φυλακή με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ο εκτελεστής

Τους διαλόγους με πρώην συγκρατούμενούς τους, προκειμένου να εντοπίσουν το κίνητρο των δραστών της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, εξετάζουν οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

Σ' έναν από αυτούς τους διαλόγους, όπως προέκυψε από τις νόμιμες επισυνδέσεις, αναφέρεται από τον βασικό κατηγορούμενο και εκτελεστή της υπόθεσης στην Αράχωβα, και το όνομα του Γιάννη Λάλα.

Ειδικότερα, ο 37χρονος κατηγορούμενος ως βασικός εκτελεστής του Γιάννη Λάλα συνομιλούσε με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί για τη γυναικοκτονία της Καρολάιν μέσα στη μεζονέτα τους στα Γλυκά Νερά. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι δύο άνδρες φέρεται να απέκτησαν πολύ στενές φιλικές σχέσεις, κατά τη διάρκεια κράτησης του πρώτου στις φυλακές Κορυδαλλού για υπόθεση απαγωγής επιχειρηματία.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μετά την αποφυλάκισή του, συνέχισε να συνομιλεί στο τηλέφωνο με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο πολύ συχνά, ίσως και καθημερινά. Σε μία από αυτές τις επικοινωνίες με τον γυναικοκτόνο της Καρολάιν, ο 37χρονος είχε αποκαλύψει ότι πρώην συνεργός του από άλλη υπόθεση, είχε ζητήσει από τον Γιάννη Λάλα να τον δολοφονήσει.

Δολοφονία Λάλα στην Αράχωβα: Ετοίμαζαν και νέο χτύπημα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα το βράδυ της 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

Οι Αρχές το μεσημέρι του Σαββάτου προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ανδρών για την εν ψυχρώ δολοφονία του Γιάννη Λάλα, μία υπόθεση που από την αρχή εκτιμήθηκε από την αστυνομία ξεκαθάρισμα λογαριασμών του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις για τις συλλήψεις και ενώ και οι τέσσερις άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόλαβαν ένα ακόμη «χτύπημά» τους.

Αναλυτικότερα, το Ανθρωποκτονιών που εδώ και αρκετές ημέρες είχε ταυτοποιήσει τους δράστες, αποφάσισε να κάνει το Σάββατο την επιχείρηση για τη σύλληψή τους.

Τότε και διαπίστωσαν περίεργες κινήσεις που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες από τους δύο συλληφθέντες, οι οποίοι συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο της Καβάλας. Πιθανολογείται δε, ότι ο στόχος τους ήταν στην Βόρεια Ελλάδα.