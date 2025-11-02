Δολοφονία Λάλα: «Εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του ας τον συγχωρήσει ο Θεός» λέει η σύζυγος του Καραϊβάζ

Σε ανάρτηση στα social media προχώρησε η σύζυγος του Γιώργου Καραϊβάζ, μετά την είδηση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα.

Ο Γιάννης Λάλας εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα. Στο σημείο βρέθηκε καμένο όχημα, στοιχείο που οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ακόμη μία εκτέλεση στο πλαίσιο των «ξεκαθαρισμάτων» στον χώρο της Greek Mafia.

Ο 41χρονος ήταν πρόσωπο γνωστό στις αρχές για τη δράση του στο οργανωμένο έγκλημα, ενώ είχε κατηγορηθεί και για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ήταν ένας από τους βασικούς υπόπτους για το συμβόλαιο θανάτου του, τον Απρίλιο του 2021. Μαζί με τον αδελφό του είχαν προσαχθεί και οδηγηθεί σε δίκη, ωστόσο τον Ιούλιο του 2024 αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών.

Η ανάρτηση της συζύγου του Καραϊβάζ για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του, η Στάθα Καραϊβάζ Αλεξανδροπούλου, σε ανάρτησή της στα social media, σημείωσε ότι ο θάνατος του της ξύπνησε μνήμες.

«Ο θάνατος πονά, τόσο πολύ που ξεσκίζει τα σωθικά. Πριν μια ώρα έμαθα ότι σκότωσαν τον φερόμενο ως δολοφόνο του Γιώργου μου, του Γιωργούκου μου, προσπαθώ να καταλάβω το πως νιώθω, μ έπιασε μια τρεμούλα μου κόπηκαν τα πόδια είναι σαν να ξαναζώ τη δολοφονία του Γιώργου μου όλα γυρνούν στο κεφάλι μου, σαν να ξαναζώ την παραζάλη εκείνου του μεσημεριού που ακροβατούσα ανάμεσα στο χάος και στην απέραντη θλίψη.

»Εγώ θα πω εάν ήταν αυτός που πήρε τη ζωή του Γιώργου μου ας τον συγχωρήσει ο Θεός. Αλίμονο ο Γιώργος μου δε γυρίζει πίσω τι δε θα έδινα θα ερχόταν έστω για λίγο. Ο Θάνατος δε λύνεται με θάνατο. Γιώργο μου, μου λείπεις και σ αγαπώ πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα, χωρίς την αγάπη σου» έγραψε χαρακτηριστικά.