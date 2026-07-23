Δολοφονία Γεωργίου: Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης - Ψάχνουν το κίνητρο

Στη σύλληψη ενός 28χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σταύρος Γεωργίου: Ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου ο 28χρονος συλληφθείς

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος, με καταγωγή από την Αίγυπτο, φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του κατά την εξέτασή του από τις Αρχές. Όπως φέρεται να υποστήριξε, είχε γνωριστεί με τον 73χρονο μέσω κοινής παρέας και οι δύο άνδρες μετέβησαν στο γραφείο του δικηγόρου, όπου κατανάλωσαν αλκοόλ.

Εκεί, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του επιτέθηκε και τον χτύπησε.

Δολοφονία Γεωργίου: Αδιευκρίνιστο έως τώρα το κίνητρο

Το κίνητρο της ανθρωποκτονίας παραμένει μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστο, με τις αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν τι προηγήθηκε της θανατηφόρας επίθεσης.

Το θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο γραφείο του, φέροντας βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, προκλήθηκαν από άγριο ξυλοδαρμό και οδήγησαν στον θάνατό του.

Σε βάρος του 28χρονου έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για ανθρωποκτονία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ποινικό παρελθόν, καθώς στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, ενώ είχε επίσης απορριφθεί αίτημά του για τη χορήγηση ασύλου στην Ελλάδα.

Δολοφονία Γεωργίου: Το χρονικό

Τον 73χρονο εντόπισαν νεκρό μέσα στο γραφείο του το βράδυ της Τρίτης 21 Ιουλίου, οι ανήλικες κόρες του που προσπαθούσαν για ώρες να επικοινωνήσουν μαζί του.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη ένα άτομο για τη δολοφονία του ποινικολόγου

Μετέβησαν στο γραφείο του, όπου είχε διαμορφώσει έναν χώρο στον οποίο διέμενε περιστασιακά. Με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας μπήκαν στο εσωτερικό και τον εντόπισαν νεκρό στο πάτωμα, χωρίς τα ρούχα του.

Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής, στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και κλιμάκια των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, τα οποία πραγματοποίησαν ενδελεχή έρευνα για τον εντοπισμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, γενετικού υλικού και κάθε άλλου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τον Σταύρο Γεωργίου ως έναν ήσυχο άνθρωπο και καλό γείτονα. «Ήταν ένας εξαιρετικός γείτονας. Ζούσε εδώ αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Ήταν ήσυχος άνθρωπος και είχε το πελατολόγιό του», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Άλλος γείτονας σημείωσε ότι ο ποινικολόγος χρησιμοποιούσε τον χώρο κυρίως ως γραφείο, ωστόσο ορισμένες φορές διανυκτέρευε εκεί, καθώς δεχόταν πελάτες ακόμη και σε προχωρημένες ώρες της ημέρας.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΑΔΑ Σταύρος Γεωργίου: Ποιος ήταν ο γνωστός ποινικολόγος που βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του