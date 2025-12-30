Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Στην Ευελπίδων ο 60χρονος γιος της

Σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που κατηγορείται για την δολοφονία της μητέρας του στο σπίτι τους στο Κολωνάκι.

Ο 60χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ενώ αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για τη δολοφονία της 87χρονης, χήρας του πρώην βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου.

Ο 60χρονος σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στην υπερήλικη μητέρα του, να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία και ακολούθως να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του πέθανε από ατύχημα.