Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: «Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος» υποστήριζε ο γιος της

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου στο Κολωνάκι, μετά τη σύλληψη του γιου της το πρωί της Παρασκευής.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο της 87χρονης χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου της, ο οποίος φέρεται να τη νάρκωσε και στη συνέχεια να την έκαψε.

Σημειώνεται πως μέχρι πρόσφατα, η θεωρία ήταν ότι η Ελένη Παπαδοπούλου αποκοιμήθηκε με αναμμένο τσιγάρο και έχασε τη ζωή της από αμέλεια.

Από την πρώτη στιγμή, ο 60χρονος υποστήριζε στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη «Φως στο Τούνελ», ότι η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η μητέρα του ήταν φανατική καπνίστρια. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο; ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ούτε κίνητρο υπήρχε, εγώ είμαι ο μόνος κληρονόμος», είχε επισημάνει. Όμως από τις εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η άτυχη γυναίκα ήταν βαριά ναρκωμένη, όταν το διαμέρισμά της τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», ανέφερε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση. Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», συνέχισε η Αγγελική Νικολούλη.

«Πληροφορήθηκα από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του», κατέληξε.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψή του

Στις τοξικολογικές εξετάσεις της σορού της 87χρονης βρέθηκε μεγάλη ποσότητα ηρεμιστικών, παρά το γεγονός ότι η γυναίκα δεν λάμβανε φάρμακα. Το μονοξείδιο του άνθρακα ήταν σε επίπεδα φυσιολογικά για καπνίστρια, κάτι που οδήγησε τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η αιτία θανάτου δεν συνδέεται με την εισπνοή καπνού. Συνεπώς, η ηλικιωμένη ήταν ήδη νεκρή πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Παράλληλα, η σχέση μητέρας και γιου είχε ένταση εξαιτίας του διαμερίσματος στην οδό Λυκαβηττού. Ο 60χρονος κατηγορούμενος είχε χρέη ύψους 400.000 ευρώ και είχε κάνει κινήσεις για την πώληση του ακινήτου.

«Κλειδί» στις έρευνες αποτέλεσε η ανακάλυψη ενός κρυμμένου μπιτονιού με βενζίνη στο σπίτι του στις 17 Δεκεμβρίου, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε για να προκαλέσει τη φωτιά.

Ο 60χρονος έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ παραμένει κρατούμενος στη ΓΑΔΑ.

Με πληροφορίες από Mega