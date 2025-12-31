Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι έλεγε ο γιος της σε συγγενείς για τον θάνατό της

Προφυλακιστέος -για τη δολοφονία της μέσα στο σπίτι της στο Κολωνάκι το 2022- κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και Εισαγγελέα ο 60χρονιος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου.

Η εκπομπή του Mega, «Φως στο Τούνελ», το βράδυ της Τρίτης (30/12) έφερε στη δημοσιότητα νέες μαρτυρίες σχετικά με τη συμπεριφορά του 60χρονου γιου της Ελένης Παπαδοπούλου, με τον ίδιο να φέρεται να παραδέχεται πως «η μητέρα του κάηκε ζωντανή».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, από μικρός, κατασκεύαζε αυτοσχέδιους καυστήρες μέχρι συστήματα με βιοντίζελ στο υπόγειο του σπιτιού, ενώ έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον τρόπο που προκαλούνται οι εκρήξεις. «Από πιτσιρικάς είχε μια τρέλα, σαν μοναχοπαίδι ήταν κακομαθημένος και δύσκολος χαρακτήρας. Αγαπούσε τις φωτιές και ασχολιόταν με κάτι τζάκια, ήξερε πώς δουλεύει η φωτιά. Μου μιλούσε συχνά και για το πώς γίνονται εκρήξεις από το πουθενά. Με το που ανοίγεις την πόρτα, να φανεί σαν έκρηξη», είπε χαρακτηριστικά ένας συγγενής.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Τι αναφέρουν μαρτυρίες

Ο ίδιος μάρτυρας εξομολογήθηκε ότι όταν έμαθε για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου, κατάλαβε αμέσως πως κάτι δεν πήγαινε καλά. «Όταν το έμαθα από τον αδελφό μου, κάτι μου ”βρωμούσε” στον θάνατο της θείας. Αμέσως σκέφτηκα ότι κάτι δεν πάει καλά… Τον πήρα τηλέφωνο και μιλήσαμε γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πέθανε με αυτόν τον τρόπο. Τότε εκείνος μου απάντησε να μην ανησυχώ και πως είχε πεθάνει πριν τη φωτιά. Ότι κάηκε νεκρή».

Ακόμα κι έτσι, παραδέχεται πως δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το ενδεχόμενο μιας εγκληματικής ενέργειας. «Μου έλεγε πως καιγόταν σιγά-σιγά και όταν άνοιξε την πόρτα ο γιος της, δημιουργήθηκε ένα ρεύμα φωτιάς κι εγώ τον πίστευα».

Μετά από όλα όσα συνέβησαν, ο συγγενής άρχισε να συνδυάζει τις πληροφορίες και να παρατηρεί στοιχεία που τότε δεν είχε αξιολογήσει. «Τώρα που έχουν συμβεί όλα αυτά, συνδύασα στο μυαλό μου και τις αναρτήσεις που έκανε στη σελίδα του στο Facebook για τα εύφλεκτα υλικά. Μετά τα έσβησε κιόλας».

Άλλος συγγενής από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, μιλώντας στην εκπομπή, αποκάλυψε πως ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου είχε και στο παρελθόν παραβατική συμπεριφορά. «Ήταν κακομαθημένος, συνέχεια στα χαμένα, μια σκιά… εμείς τα μαθαίναμε μετά ότι ήταν στις φυλακές. Όταν είχε φυλακιστεί για ναρκωτικά, είχε γνωρίσει πολλούς μέσα που είχαν σκοτώσει τις μητέρες τους, από ό,τι μου έλεγε».

Αναφερόμενος στο σπίτι όπου βρέθηκε απανθρακωμένη η γυναίκα, ο συγγενής του κατηγορούμενου αποκάλυψε ότι είχε ακούσει τον γιο της να μιλά για την πώλησή του: «Μου είχε πει ότι σκεφτόταν να την βάλει στο γηροκομείο τη θεία, αλλά του φαινόταν ακριβή επιλογή. Μου έλεγε ότι ήθελε να κάνει πράγματα, αλλά δεν μπορούσε γιατί την είχε έγνοια. Αυτά για τα χρέη που είχε δεν τα γνώριζα, τώρα τα έμαθα κι εγώ. Από τη σύνταξη της θείας ζούσε».