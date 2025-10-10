Δολοφονία Αντώνη Αντωνιάδη στο Λονδίνο: Καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη οι 5 κατηγορούμενοι

Πέντε άνδρες καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη στο Λονδίνο, τον Ιούλιο του 2024.

Ο Αντωνιάδης, που βρισκόταν στο Ηνωμένο Βασίλειο για διακοπές, έγινε στόχος των 5 καταδικασθέντων λίγες ώρες μετά την αναχώρησή του από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο κέντρο του Λονδίνου, τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Ιουλίου 2024.

Πώς συνέβη η δολοφονία

Οι δράστες, όλοι κάτοικοι του Κάμντεν, ακολούθησαν τον Αντωνιάδη καθώς επέστρεφε στο κατάλυμά του στο Νιου Κρος, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, η επίθεση οφειλόταν σε πολυτελή αντικείμενα που φορούσε ο Αντωνιάδης, όπως η τσάντα του και το ρολόι του.

Οι πέντε καταδικασθέντες/ Φωτογραφία: X

Όταν εκείνος και οι φίλοι του βγήκαν από το Uber, τέσσερις άνδρες με κουκούλες τού επιτέθηκαν, ενώ ο πέμπτος παρέμεινε μέσα στο αυτοκίνητο για να εξασφαλίσει τη διαφυγή τους. Ο Αντωνιάδης προσπάθησε να αντισταθεί και χτύπησε έναν από τους δράστες, όμως σύντομα τον περικύκλωσαν, τον ξυλοκόπησαν και τον μαχαίρωσαν στο στήθος και στο μηρό. Παρά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, υπέκυψε στα τραύματά του δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου 2024.

Οι ποινές

Οι πέντε κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για φόνο και συνωμοσία με σκοπό ληστεία, με τις εξής ποινές:

Shian Johnson, 26 ετών: ισόβια με ελάχιστη ποινή 28 ετών

Sofian Alliche, 20 ετών: ισόβια με ελάχιστη ποινή 25 ετών

Amin Alliche, 18 ετών: ισόβια με ελάχιστη ποινή 22 ετών

Joshua McCorquodale, 21 ετών: ισόβια με ελάχιστη ποινή 26 ετών

Alfie Hipple, 18 ετών: ισόβια με ελάχιστη ποινή 23 ετών

Η δικαστής περιέγραψε τον Αντωνιάδη ως «ευγενικό, στοργικό, χαρούμενο και κοινωνικό νέο, που οι φίλοι του τον θεωρούσαν έναν πραγματικό κύριο». Η απώλειά του, πρόσθεσε, αφήνει μεγάλο κενό στην οικογένεια και τους φίλους του.

Η αντίδραση της οικογένειας

Οι γονείς του θύματος, Στέλλα και Γιάννης Αντωνιάδη, σε ανακοίνωσή τους τόνισαν:

«Η απώλεια του παιδιού μας, τόσο άδικη και απάνθρωπη, μας έχει συντρίψει. Δεν υπάρχει τίποτα πιο φρικτό από το να χάνεις το παιδί σου, ειδικά με τόσο ξαφνικό και βίαιο τρόπο. Η θλίψη μας είναι βαθιά και η πληγή που άνοιξε στη ζωή μας πιθανόν να μην επουλωθεί ποτέ. Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για να δικαιωθεί ο Αντώνης, αλλά και για να αποτραπεί να βιώσουν άλλοι γονείς την ίδια τραγωδία. Είναι επίσης κρίσιμη για τις κοινωνίες μας, που χρειάζονται νέους έντιμους και αξιοπρεπείς ανθρώπους».