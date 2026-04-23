Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Τέσσερις συλλήψεις - Ερωτική αντιζηλία το επικρατέστερο σενάριο για το κίνητρο

Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές, που ερευνούν την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 22 Απριλίου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός που εντοπίστηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου, είναι σύμφωνα με πληροφορίες, γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της ΕΛΑΣ.

Η Αστυνομία συνέλαβε έναν 20χρονο, που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας, έναν 18χρονο, που ήταν παρών στο σκηνικό, καθώς και δύο νεαρές κοπέλες με τις οποίες συναντήθηκαν μετά τη δολοφονία.

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Τι φέρεται να συνέβη στο πάρκο Ασυρμάτου

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, κατά το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι το κίνητρο για την δολοφονία του 27χρονου ήταν ερωτική αντιζηλία, αφού ο φερόμενος δράστης είναι ο νυν σύντροφος της πρώην συντρόφου του θύματος.

Ο 27χρονος φέρεται να προσπάθησε να έλθει σε επικοινωνία με την πρώην σύντροφό του, γεγονός που προκάλεσε -όπως όλα δείχνουν- τον θυμό του 20χρονου. Οι δυο τους αποφάσισαν να συναντηθούν στο πάρκο Ασυρμάτου για λύσουν τις διαφορές τους. Εκεί οι δύο νεαροί άρχισαν να διαπληκτίζονται με τον 20χρονο να τραυματίζει θανάσιμα με μαχαίρι τον 27χρονο, που διαπιστώθηκε ότι έφερε τραύμα στην καρδιά. Όπως ισχυρίστηκε ο 18χρονος, ο οποίος συνόδευε τον 20χρονο, προσπάθησε να τους χωρίσει, αλλά δεν πρόλαβε.

Στη συνέχεια ο φερόμενος δράστης μαζί με τον φίλο του έφυγαν από το σημείο με το όχημα τους. Τους ακολούθησαν και οι κοπέλες και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε από την πρώτη στιγμή, τηλεφώνημα που φέρεται να δέχθηκε το θύμα, πριν μεταβεί στο πάρκο.

Δολοφονία 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο: Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Με εντολή εισαγγελέα διατάχθηκε η σύλληψη και των τεσσάρων προσώπων που φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Όσο για τις κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζουν, ο 20χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία και οι άλλοι τρεις για υπόθαλψη. Αναμένεται να οδηγηθούν όλοι μαζί το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου στον στρατιωτικό εισαγγελέα διότι ο δράστης υπηρετεί στο Πολεμικό Ναυτικό και εκεί θα χωριστεί η δικογραφία.

Τέλος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φαίνεται πως είχε συλληφθεί στο παρελθόν σε τυχαίο έλεγχο για κατοχή μαχαιριού.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ