Δολοφονία 20χρονου στη Χαλκίδα: Στον ανακριτή τέσσερα ακόμη άτομα

Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται τέσσερα άτομα που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση δολοφονίας 20χρονου στη Χαλκίδα.

Υπενθυμίζεται πως έχουν γίνει συνολικά 8 συλλήψεις - ατόμων ηλικίας 19 έως 30 ετών. Εχθές απολογήθηκαν οι πρώτοι τέσσερις, εκ των οποίων οι τρεις κρίθηκαν προφυλακιστέοι και ο ένας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Σήμερα, απολογούνται οι υπόλοιποι τέσσερις.

Δολοφονία στη Χαλκίδα: Τι έχει κατασχεθεί από τις Αρχές

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στα σπίτια και στα οχήματα των συλληφθέντων, έχουν κατασχέσει αντικείμενα με διακριτικά ομάδων, σπασμένο σουγιά, αεροβόλο, πλαστικά σφαιρίδια και αμπούλα αερίου, κουκούλα full face, μπαστούνι του μπέιζμπολ, γάντια μάχης, πυροτεχνήματα, φωτοβολίδα, φούτερ με καφετιές κηλίδες (πιθανώς αίματος), τετραγωνισμένη σιδερένια ράβδο.

Υπενθυμίζεται πως στη δημοσιότητα έχει έρθει οπτικό υλικό, που αποτυπώνονται οι στιγμές της συμπλοκής και της δολοφονικής ενέργειας σε βάρος του 20χρονου στη Χαλκίδα, το οποίο αξιοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ., όσο συνεχίζονται οι έρευνες για τη «διαλεύκανση» του οπαδικού επεισοδίου.

Ένας εκ των δύο συλληφθέντων, δήλωσε εχθές: «Ξαφνικά βρέθηκαν μπροστά μας βγήκαν από το στενό και μας έκλεισαν το δρόμο. Κατεβήκαμε να δούμε και βγάλανε μαχαίρια και μας επιτέθηκαν. Προσπαθήσαμε να αμυνθούμε».

Ένας δεύτερος κατηγορούμενος είπε: «Την ώρα της επίθεσης όταν είδα τον Μάριο κάτω, φώναξα για τους τρομάξω μπάτσοι-μπάτσοι και έτσι έφυγαν».

Εχθές το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 20χρονο Μάριο στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με έκκληση της οικογένειας να φορούν όλοι λευκά ρούχα, ως ύστατο φόρο τιμής.