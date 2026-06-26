Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι φέρεται να προκάλεσε τη μοιραία συμπλοκή - Τα νέα στοιχεία

Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για τη μοιραία συμπλοκή ανηλίκων την Τετάρτη στην Καλλιθέα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 15χρονου.

Για τη δολοφονία συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος ομολόγησε ότι ήταν εκείνος που μαχαίρωσε τον ανήλικο.

Το μοιραίο συμβάν στην Καλλιθέα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 23:30, όταν ο 15χρονος βρισκόταν μαζί με ακόμη πέντε νεαρούς στην πλατεία, στη συμβολή των οδών Μεγαλουπόλεως και Κρέμου. Εκεί τους προσέγγισε η αντίπαλη παρέα και ακολούθησε αρχικά έντονη λεκτική αντιπαράθεση.

Η παρέα του 15χρονου κάλεσε ενισχύσεις και λίγο αργότερα ακόμη πέντε νεαροί έφτασαν με αυτοκίνητο στο σημείο. Η ένταση εξελίχθηκε σε γενικευμένη συμπλοκή, κατά την οποία, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν όχι μόνο γροθιές και κλωτσιές, αλλά και μαχαίρια, κατσαβίδια και καδρόνια.

Το επεισόδιο επεκτάθηκε στους γύρω δρόμους, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως μέλη της αντίπαλης ομάδας καταδίωκαν τον 15χρονο σε όλη την οδό Μεγαλουπόλεως.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, περίπου 80 μέτρα μακριά από το σημείο όπου ξεκίνησε η συμπλοκή, το κυνηγητό κατέληξε έξω από την είσοδο πολυκατοικίας, όπου εκεί, σύμφωνα με την ομολογία του 17χρονου, κάρφωσε το μαχαίρι στο στήθος του 15χρονου, αφήνοντάς τον αιμόφυρτο στο πεζοδρόμιο. Στη συνέχεια ο ίδιος και η παρέα του διέφυγαν από τα γύρω στενά.

Η σύλληψη του δράστη

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας κατοικιών και επιχειρήσεων, καταγράφοντας τις κινήσεις διαφυγής των εμπλεκομένων. Παράλληλα εντόπισαν ένα μαχαίρι, το οποίο εξετάζεται αν σχετίζεται με το έγκλημα, καθώς ο 17χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι πέταξε το όπλο του φόνου σε κάδο απορριμμάτων, χωρίς αυτό να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Στην κατάθεσή του ο 17χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 15χρονο. Ισχυρίστηκε ότι το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος, το άρπαξε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον τραυμάτισε με σκοπό, όπως είπε, να τον τραυματίσει και όχι να του αφαιρέσει τη ζωή.

Από την έρευνα προκύπτει ότι στη συμπλοκή συμμετείχαν συνολικά 17 άτομα, στην πλειονότητά τους ανήλικοι. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, τα οποία αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Ανηλίκων και στη συνέχεια στον ανακριτή.

Οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανή αφορμή της συμπλοκής τη διαμάχη ανάμεσα στις δύο παρέες για την κυριαρχία στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας. Παράλληλα ερευνάται αν υπάρχει πιθανή σύνδεση με άλλη αιματηρή συμπλοκή που είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στην ίδια περιοχή, κατά την οποία είχε τραυματιστεί ένας 16χρονος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κάποια από τα μέλη των δύο παρεών είχαν συμμετάσχει και στο προηγούμενο περιστατικό, με τους αστυνομικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο η νέα συμπλοκή να αποτέλεσε πράξη αντιποίνων.

Ο 15χρονος ταυτοποιήθηκε μέσω των δακτυλικών του αποτυπωμάτων, καθώς στο πρόσφατο παρελθόν είχε συλληφθεί δύο φορές, μία για κατοχή μαχαιριού και μία για κατοχή σιδερογροθιάς.

Η μητέρα του, η οποία τον αναζητούσε από τα ξημερώματα, δεν είχε αντιληφθεί αρχικά ότι το θύμα της δολοφονίας ήταν το παιδί της, καθώς οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για θύμα ηλικίας 17 ή 18 ετών. Ενημερώθηκε από φίλους του 15χρονου, μετέβη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί ο ανήλικος, και αναγνώρισε τη σορό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews