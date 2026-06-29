Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Στον ανακριτή οι επτά συλληφθέντες - Τι υποστηρίζουν

Στον ανακριτή, για να δώοσυν εξηγήσεις, οδηγούνται σήμερα το πρωί (29/6) οι επτά συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα.

Η αστυνομική έρευνα για τη συμπλοκή της περασμένης Τετάρτης στην Καλλιθέα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, και από την αυτοψία και την προανάκριση προκύπτει ότι η συμπλοκή μεταξύ τριών διαφορετικών ομάδων νεαρών στην ευρύτερη περιοχή συνδέεται με συνδυασμό οπαδικών κινήτρων και προσωπικών διαφορών μεταξύ των εμπλεκομένων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αρκετοί από τους συλληφθέντες έδωσαν αντικρουόμενες εκδοχές στις αρχικές τους καταθέσεις. Άλλοι απέδωσαν το περιστατικό σε προσωπική διαμάχη μεταξύ δύο νεαρών για μία κοπέλα, ενώ άλλοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για μία τυχαία και απρογραμμάτιστη συμπλοκή.

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι θα πουν στον ανακριτή

Σε ό,τι αφορά την υπερασπιστική τους γραμμή, οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους αναμένεται να υποστηρίξουν ενώπιον του ανακριτή ότι η συμπλοκή ήταν αυθόρμητη και όχι προσχεδιασμένη, επιδιώκοντας να μην υπαχθεί η υπόθεση στις επιβαρυντικές διατάξεις περί αθλητικής βίας.

Παράλληλα, αναμένεται να ισχυριστούν ότι δεν είχαν οργανώσει επίθεση, ότι δεν γνώριζαν ότι κάποιος από την ομάδα έφερε μαχαίρι, ότι δεν συμμετείχαν στον θανατηφόρο τραυματισμό του 15χρονου και ότι επικράτησε πανικός εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των ατόμων που συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Ορισμένοι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επικαλεστούν ότι, μόλις αντιλήφθηκαν τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου, επιχείρησαν να τον βοηθήσουν.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, προέκυψε και η σειρά εμφάνισης των εμπλεκομένων στο επεισόδιο στην Καλλιθέα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι αρκετοί από τους νεαρούς φορούσαν μπλούζες με οπαδικά διακριτικά, τις οποίες, μετά το περιστατικό, φέρονται να γύρισαν από την ανάποδη, ώστε να μην είναι εμφανή τα σύμβολα των ομάδων τους και να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την προανάκριση, το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται ως ένδειξη προσπάθειας παραπλάνησης των αστυνομικών αρχών.

Καλλιθέα: Η εικόνα της δικογραφίας

Παρά τους ισχυρισμούς που αναμένεται να προβάλουν οι κατηγορούμενοι, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι η δικογραφία είναι ιδιαίτερα ισχυρή.

Το αποδεικτικό υλικό που συγκεντρώθηκε από τους αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Άμεσης Δράσης και της αρμόδιας υπηρεσίας αντιμετώπισης της αθλητικής βίας φέρεται να έχει διαμορφώσει σαφή εικόνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η φονική συμπλοκή, η οποία κατέληξε στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ