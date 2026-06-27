Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ομολόγησε ένας ακόμη ανήλικος

Στην Εισαγγελία παρουσιάστηκε ένας ακόμη νεαρός για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα, ο οποίος ομολόγησε ότι συμμετείχε στην συγκεκριμένη συμπλοκή συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο για τον ίδιο.

Ωστόσο, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τους 7 συλληφθέντες, οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ δέκα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί αναζητούνται από τη αστυνομία.

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με οπαδικό υπόβαθρο, κάτι το οποίο προκύπτει και από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης.

Δολοφονία στην Καλλιθέα: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Από την ιατροδικαστική εξέταση του 15χρονου προκύπτει ότι το θύμα έχασε τη ζωή του από ένα χτύπημα με μαχαίρι που δέχτηκε λίγο κάτω από την καρδιά, το οποίο αποδείχθηκε θανατηφόρο, καθώς ο ιατροδικαστής δεν διέκρινε άλλα χτυπήματα ή σημάδια πάλης.

Ο 17χρονος υποστήριξε ότι το μαχαίρι που κρατούσε στα χέρια του το χρησιμοποίησε καθώς θεώρησε πως ο 15χρονος θα του επιτεθεί και προκειμένου να αμυνθεί, το κάρφωσε στο στήθος του, χωρίς πρόθεση να τον σκοτώσει, παρά μόνο να αμυνθεί.

Στη συμπλοκή δεν υπήρχε μόνο ένα μαχαίρι, όπως προκύπτει από τα ευρήματα και από την κατάθεση του 17χρονου που ισχυρίζεται ότι το μαχαίρι μετά το φονικό το πέταξε σε κάδο σκουπιδιών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews