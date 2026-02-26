Δολιοφθορά στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Το ελληνικό FBI στις έρευνες - Τι εξετάζεται

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) συμμετέχει στις έρευνες σχετικά με το καταγγελλόμενο περιστατικό δολιοφθοράς, που φέρεται να καταγράφηκε το απόγευμα της Τετάρτης (25/2) στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Ως προς τα σενάρια, το βασικό που εξετάζει το «ελληνικό FBI» είναι αυτό της προσπάθειας κλοπής καλωδίων κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής «Αθήνα-Θεσσαλονίκη» κι όχι αυτό της δολιοφθοράς - φυσικά χωρίς να το αποκλείει.

Σύμφωνα με το Mega, ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν όπου κυκλώματα έχουν προσπαθήσει -επιτυχημένα και αποτυχημένα- να κλέψουν χαλκό κι άλλα μέταλλα. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν και άλλα σενάρια σχετικά με την καταγγελία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Άξιο αναφοράς είναι ότι τα τελευταία χρόνια, μετά τα Τέμπη, έχουν υπάρξει 20 ανάλογα περιστατικά τόσο στην Αθήνα όσο και στο υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο. Στο Πλατύ, στην Ημαθία, έχουν λάβει χώρα δύο φορές τέτοιου είδους επιθέσεις.

Εισαγγελική έρευνα για τη δολιοφθορά στο «Αθήνα-Θεσσαλονίκη»

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για το περιστατικό δολιοφθοράς που καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ, στην Ημαθία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΛΑΣ για την υπόθεση ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και πραγματοποιούν έρευνες στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται πως δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για εγκληματική ενέργεια.

«Ήθελαν νέα Τέμπη», είπε χαρακτηριστικά.