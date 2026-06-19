Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στα νύχια της γυναίκας δεν βρέθηκε DNA του 65χρονου

Νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση του διπλού φονικού στο Αίγιο, καθώς μέρος των αποτελεσμάτων από τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, δεν έχουν εντοπιστεί ίχνη DNA ή δακτυλικά αποτυπώματα του 65χρονου κατηγορούμενου ούτε στα όπλα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα ούτε στα σώματα ή στα νύχια των δύο θυμάτων.

Τα νέα στοιχεία για το διπλό φονικό στο Αίγιο

Ειδικότερα, οι εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής δείχνουν ότι στα νύχια της γυναίκας δεν βρέθηκε DNA του 65χρονου, αλλά μόνο ίχνη DNA του γιου της. Παράλληλα, στα χέρια και στα νύχια του 65χρονου εντοπίστηκε αποκλειστικά δικό του γενετικό υλικό.

Όσον αφορά το όπλο τύπου φλόμπερ που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος και με το οποίο εκτιμάται ότι πυροβολήθηκε ο 26χρονος, σε αυτό βρέθηκαν μόνο αποτυπώματα της γυναίκας και του γιου της, χωρίς να εντοπιστούν ίχνη πυρίτιδας.

Ένα ακόμη στοιχείο που προκύπτει από τις εξετάσεις αφορά τον λεκέ που είχε εντοπιστεί στο εσώρουχο του 65χρονου. Το συγκεκριμένο εσώρουχο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε πλυθεί και είχε απλωθεί στην αυλή του σπιτιού για να στεγνώσει. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο λεκές δεν προερχόταν από αίμα, αλλά από σωματικά υγρά, όπως είχε υποστηρίξει εξαρχής ο ίδιος.

Παράλληλα, δεν ανιχνεύθηκε πυρίτιδα στα χέρια του 65χρονου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο εύρημα δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς όπλα αυτού του τύπου δεν αφήνουν συνήθως υπολείμματα πυρίτιδας.

Σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία που φαίνεται να ενισχύουν τη θέση του κατηγορούμενου, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα, οι αστυνομικές Αρχές θεωρούν ότι είχε στη διάθεσή του επαρκή χρόνο ώστε να καθαρίσει και να απομακρύνει πιθανά αποδεικτικά στοιχεία.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα συγκεκριμένα εργαστηριακά αποτελέσματα, πάντως, αποτελούν σημαντικό μέρος της δικογραφίας και αναμένεται να αξιοποιηθούν για την υπεράσπιση του 65χρονου κατηγορούμενου.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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