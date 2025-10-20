Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προφυλακίστηκαν οι δύο 22χρονοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες - Τι υποστήριξαν

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 22χρονοι μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία διάρκειας περίπου 16 ωρών, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής και ολοκληρώθηκε στις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο νεαροί- ο 22χρονος Ελληνοβρετανός και ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως- εξέθεσαν τους ισχυρισμούς τους για τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, με τον έναν να επιρρίπτει στον άλλον την ευθύνη για το ποιος εισήλθε το μοιραίο βράδυ στην σκηνή του εγκλήματος και πυροβόλησε.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών»

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας: «Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται».

«Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης- ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί» πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως το διπλό φονικό σημειώθηκε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα, όπου δολοφονήθηκαν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο 61χρονος επιστάτης του.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος, ενώ αναμένονται νέες καταθέσεις και εξετάσεις μαρτύρων τις επόμενες ημέρες.