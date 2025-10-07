Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» – Οι τελευταίες λέξεις του δράστη που παραμένει άφαντος

Μέρα με τη μέρα ενισχύεται το μυστήριο γύρω από το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Μεσσηνία και ειδικότερα την περιοχή της Φοινικούντας. Δύο άντρες, ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο επιστάτης της επιχείρησης, δολοφονήθηκαν μέσα στη ρεσεψιόν, ενώ ο δράστης μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων από το καμπινγκ στη Φοινικούντα, με μπλόκα και έρευνες σε όλη την περιοχή, όμως δεν έχει υπάρξει σύλληψη ή κάποια διασταυρωμένη ταυτοποίηση.

Οι αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για τα κίνητρά του δράστη. Είτε προσωπικές διαφορές είτε παλαιότερες επιθέσεις σε βάρος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, καθώς και σύνδεση με προηγούμενη επίθεση που είχε δεχθεί ο 68χρονος.

Τι συνέβη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Το μοιραίο βράδυ, γύρω στις 8:30 μ.μ., ο δράστης έφτασε στο κάμπινγκ και εισήλθε στη ρεσεψιόν ρωτώντας αν υπήρχε διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης αρνήθηκε, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πιθανόν με καραμπίνα ή πυροβόλο όπλο. Ο επιστάτης που ήταν παρών προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δέχθηκε πυροβολισμό και λίγα μέτρα πιο πέρα βρέθηκε νεκρός.

Μάρτυρες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα στο χώρο άκουσαν δύο πρώτους πυροβολισμούς και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, άλλους δύο. Ένας τουρίστας που διέμενε εκεί κατέθεσε: «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Μετά λίγα δευτερόλεπτα άλλους δύο. Βγήκαμε έντρομοι και είδαμε έναν άνθρωπο μπρούμητα, νεκρό, λίγα μέτρα μακριά»

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης διέφυγε με μοτοσικλέτα και πιθανόν συνοδευόταν από συνεπιβάτη. Οι Αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες της περιοχής για να αποκτήσουν οπτικά στοιχεία που θα οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του δράστη.

Φοινικούντα: Ματιές στο περιορισμένο προφίλ του δράστη και οι μαρτυρίες

Από τις έως τώρα ενδείξεις, οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας, πιθανώς ακόμα και ανήλικος. Δεν υπήρχε καμουφλάζ ή απόκρυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου του, σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιος μάλιστα υποστηρίζει ότι τον είδε καθαρά. Ο ανιψιός του 68χρονου δήλωσε ότι ο δράστης ήταν νεαρός και πως δεν δέχτηκε πυρά όταν τον πλησίασε: «Είδα το πρόσωπό του αλλά δεν δέχτηκα πυρά»

Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί στο παρελθόν δύο επιθέσεις. Σε μία από αυτές, στις αρχές Σεπτεμβρίου, τον πυροβόλησαν με αεροβόλο όπλο στο πρόσωπο, όταν κάποιος με κουκούλα τον πλησίασε. Σε προηγούμενη ακόμη καταγεγραμμένη επίθεση, δέχτηκε ξυλοδαρμό. Παρά τις επιθέσεις αυτές, δεν προέβη σε καταγγελία προς τις αρχές με ονόματα, γεγονός που δυσχέρανε την έρευνα.

Υπάρχουν υποψίες ότι η απόπειρα πριν μήνα και η διπλή δολοφονία συνδέονται. Οι Αρχές εξετάζουν αν κάποιος είχε εξοργιστεί με τον επιχειρηματία ή αν υπήρχαν οικογενειακές, οικονομικές ή προσωπικές διαφορές που οδήγησαν στην τραγωδία. Το γεγονός ότι ο δράστης δεν κάλυψε το πρόσωπό του υποδεικνύει ότι πιθανώς δεν φοβόταν ότι θα αναγνωριστεί, ή ότι ήθελε να στείλει μήνυμα.

Επιπλέον, επειδή ο χώρος του κάμπινγκ την ώρα του εγκλήματος ήταν γεμάτος, εκτιμάται ότι υπήρχαν 70–80 άτομα, οι πιθανότητες για ύπαρξη αυτόπτων μαρτύρων είναι σημαντικές. Αν κάποιος από αυτούς κρατούσε κινητό ή κατέγραψε εικόνα, θα μπορούσε να αποδειχθεί καταλυτικό.

Παρά την έντονη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και την έκταση των ερευνών, ο δράστης του διπλού φονικού στη Φοινικούντα παραμένει άφαντος, γεγονός που δημιουργεί το αίσθημα ανασφάλειας και έντονης αγωνίας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

Η αστυνομία έχει επανειλημμένα επαναλάβει ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα — από προσωπικές διαφορές, παλιές επιθέσεις, ακόμα και πιθανή σχέση δράστη–θύματος — καθώς και η σύνδεση με την απόπειρα κατά του ιδιοκτήτη προ μηνός.

Τα επόμενα κρίσιμα στοιχεία που μπορούν να ξεκλειδώσουν την υπόθεση είναι:

Η ανάλυση από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής και των οδών διαφυγής

Η αποκάλυψη φωτογραφιών ή βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες

Η ταυτοποίηση μοτοσικλέτας ή στοιχείων οχήματος διαφυγής

Η περαιτέρω διερεύνηση των επιθέσεων που είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης

Η συσχέτιση τυχόν οικονομικών ή προσωπικών στοιχείων των θυμάτων με τον δράστη

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, καθώς και ο φόβος ότι ο δράστης θα παραμείνει ατιμώρητος εντός περιοχής με πολλή τουριστική κίνηση. Αν υπάρξει νέα μαρτυρία, φωτογραφία ή άλλο στοιχείο, αυτό πιθανώς να είναι το «κλειδί» για τη σύλληψή του — όμως μέχρι στιγμής, αυτοί που πρέπει να δώσουν εξηγήσεις παραμένουν σιωπηλοί.