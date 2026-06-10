Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα 5 στοιχεία που εξετάζονται και θα «δείξουν» τι συνέβη

Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση στο Αίγιο όπου εντοπίστηκαν νεκροί μια μητέρα και ο γιος της.

Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο, στον Λόγγο, με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, εκτιμάται, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ότι θα είναι τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας, σχετικά με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν μέσα στη μονοκατοικία.

Στα ευρήματα που εξετάζονται είναι, μεταξύ άλλων, το μαχαίρι που εντοπίστηκε σε γλάστρα, το αεροβόλο με το οποίο βλήθηκε ο 26χρονος, μία μπλούζα με ίχνη αίματος, τα δακτυλικά αποτυπώματα και το γενετικό υλικό.

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Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί αναμένουν και το τελικό πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στις σορούς της 54χρονης και του 26χρονου, με το οποίο θα προσδιορίζονται, τόσο η ακριβής ώρα θανάτου των δύο θυμάτων, όσο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρήκαν τραγικό τέλος.

Όσον αφορά στον 65χρονο Ιταλό υπήκοο, ο οποίος έχει προσαχθεί και εξετάζεται στην αστυνομική υποδιεύθυνση Αιγίου, συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του με την υπόθεση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψή του με την κατηγορία της παράνομης οπλοκατοχής, μετά τον εντοπισμό του αεροβόλου στο σπίτι.