Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Προφυλακίστηκε ο 65χρονος που απολογήθηκε με υπόμνημα

Προφυλακίστηκε ο 65χρονος, από την Ιταλία, σύντροφος του θύματος μετά την απολογία του στον ανακριτή για τη διπλή δολολοφονία στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της.

Ο 65χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία, επιμένοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τους θανάτους της 54χρονης και του 26χρονου. Παράλληλα, φέρεται να δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές για κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Με υπόμνημα απολογήθηκε ο 65χρονος

Σημειώνεται πως ο 65χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα, ενώ ο κατηγορούμενος απάντησε και στις ερωτήσεις που του υπέβαλαν. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Το επόμενο στάδιο περιελάμβανε τη διάσκεψη μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας, για την ποινική μεταχείριση του 65χρονου, όπως και αποφασίστηκε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ