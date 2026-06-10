Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το κίνητρο που εξετάζεται - Πρώτο θύμα φέρεται να ήταν ο 26χρονος

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο.

Θύματα της διπλής δολοφονίας μια 54χρονη και ο 26χρονος γιος της. Για την υπόθεση, συνελήφθη ο 65χρονος σύντροφος της και κατηγορείται πλέον για διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ο άνδρας είχε αρχικά προσαχθεί και διωχθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ωστόσο η πορεία της έρευνας και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αστυνομικές αρχές οδήγησαν στην άσκηση δίωξης και για τις δολοφονίες της 54χρονης και του 26χρονου γιου της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί περίμεναν κρίσιμα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αθήνας, ενώ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης φαίνεται να έπαιξαν οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 65χρονου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ένα χρονικό κενό περίπου έξι ωρών, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει δικαιολογηθεί επαρκώς.

Κατά τις έρευνες στο σπίτι όπου βρέθηκαν νεκρά τα δύο θύματα, εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος σε ρούχα, ενώ δεν προέκυψαν ενδείξεις παραβίασης ή ληστείας. Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν το σενάριο ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από πρόσωπο που βρισκόταν ήδη εντός της οικίας.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Πρώτο θύμα φέρεται να ήταν ο 26χρονος

Οι έως τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώτος στόχος του δράστη ήταν ο 26χρονος γιος της 54χρονης, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε θανατηφόρο πυροβολισμό εξ επαφής. Στη συνέχεια ακολούθησε η δολοφονία της μητέρας του.

Το κίνητρο της διπλής δολοφονίας παραμένει ασαφές. Ωστόσο, συγγενικά πρόσωπα της 54χρονης φέρεται να ανέφεραν στους αστυνομικούς ότι ενδεχομένως υπήρχε ένταση στις σχέσεις του ζευγαριού.

Ο 26χρονος είχε επιστρέψει πριν από λίγες ημέρες από το Βερολίνο και εξετάζεται το ενδεχόμενο να έφευγε μαζί του η μητέρα του στη Γερμανία, κάτι που ίσως να προκάλεσε αντιδράσεις από τον 65χρονο, ο οποίος ζούσε μαζί της τα τελευταία 15 χρόνια.

Πρόκειται πάντως για σενάριο που διερευνώνται και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Οι αντιφάσεις και τα ερωτήματα

Ο 65χρονος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε το πρωί και βρήκε τη σύντροφό του και τον γιο της νεκρούς μέσα σε λίμνη αίματος.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, όταν διαπίστωσε ότι η πόρτα του δωματίου ήταν κλειδωμένη, δεν επέμεινε να την ανοίξει και επέστρεψε για ύπνο. Αργότερα, αντί να ειδοποιήσει αμέσως τις αρχές, απευθύνθηκε πρώτα σε γείτονα, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα στους ερευνητές.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εξετάζουν την ύπαρξη πλυμένων ρούχων που βρέθηκαν στο σπίτι, καθώς και ίχνη αίματος σε προσωπικά αντικείμενα του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κατά την ανάκρισή του φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ είχε μεταφερθεί και στο Νοσοκομείο Αιγίου για εξετάσεις.

Καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων, καθώς και οι βαλλιστικοί έλεγχοι στο όπλο που βρέθηκε στην κατοχή του 65χρονου.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να επιχειρούν να φωτίσουν όλες τις άγνωστες πτυχές της.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ