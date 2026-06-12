Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Αλληλοσκοτώθηκαν η μάνα και ο γιος μου» λέει τώρα ο 65χρονος

Απέναντι στον ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα, στις 11:00, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο, με τον ίδιο να επιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή στην αθωότητά του.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν εκ νέου προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν την απολογία του.

Ο κατηγορούμενος τηρεί «σκληρή στάση», αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, «δεν έκανε αυτός το φονικό», ενώ ισχυρίζεται ότι «αλληλοσκοτώθηκαν» η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε «γιο του».

Μάλιστα, ανέφερε ότι «δεν αντιλήφθηκε τίποτα» καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μικρό χώρο.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: «Δεμένη» η υπόθεση

Οι ισχυρισμοί του δεν φαίνεται να πείθουν τους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες, εξετάζοντας κάθε στοιχείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που εντοπίστηκε κάτω από το σώμα της γυναίκας δεν φέρει αποτυπώματα. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι αυτό δεν αποκλείει τίποτα, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο να έχει καθαριστεί.

Αντίστοιχα, ενδείξεις καθαρισμού υπάρχουν και σε ρούχα, ενώ αναφέρεται και έντονη οσμή αλκοόλ ή οινοπνεύματος.

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται, ενώ- σύμφωνα με τις αρχές- η υπόθεση εμφανίζεται ήδη «δεμένη», με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για τις εξελίξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το απόγευμα της Πέμπτης, κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα βρέθηκε στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, σε συνεργασία με την τοπική Ασφάλεια Αιγίου.

Παράλληλα, το αυτοκίνητο του 65χρονου μεταφέρθηκε με γερανό στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να εξεταστεί διεξοδικά, ενώ νωρίτερα ο ίδιος οδηγήθηκε στο σπίτι του εγκλήματος, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις στους αστυνομικούς και να συμβάλει στον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας.

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα στοιχεία που «καίνε» τον κατηγορούμενο

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζει το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτη κίνηση.

Αυτό οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας, όπου- σύμφωνα με τις μαρτυρίες- βρίσκονταν μόνο τα μέλη της οικογένειας.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο θεωρείται εσώρουχο που εντοπίστηκε στην αυλή, πλυμένο με χλωρίνη και καθαριστικά, καθώς και η έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος στον χώρο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο ίδιος προσπάθησε να καθαρίσει τα ίχνη από τη συμπλοκή.

Ερωτήματα προκαλεί επίσης, η στάση του κατηγορούμενου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα, παρά το γεγονός ότι φέρεται να υπήρξε έντονη συμπλοκή με πυροβολισμό και μαχαιρώματα.

«Πώς γίνεται να υπάρχει καβγάς, πυροβολισμός και μαχαιρώματα και να μην ακούσεις τίποτα;», είναι το ερώτημα που θέτουν οι αρχές.

Επιπλέον, ο 65χρονος δεν ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, αλλά επικοινώνησε πρώτα με φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε τελικά τις αρχές.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ