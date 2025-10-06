Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Προμελετημένο έγκλημα, αρκετά νεαρός ο δράστης», εκτιμά η ΕΛΑΣ

Προμελετημένο έγκλημα χαρακτηρίζουν οι αρχές τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις.

Τα κίνητρα του δράστη εκτιμάται ότι αφορούν προσωπικές διαφορές με τα θύματά του, τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη, φίλο του πρώτου, που έπεσαν νεκροί μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φέρεται να είναι άτομο αρκετά νεαρής ηλικίας, ίσως και ανήλικος και για τον εντοπισμό του έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση από τις αρχές.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Το χρονικό του εγκλήματος στη Μεσσηνία

Ο νεαρός -όπως εκτιμά η ΕΛΑΣ- δράστης, έφθασε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου. Ο νεαρός εισήλθε στη ρεσεψιόν και ρώτησε αν υπάρχει διαθεσιμότητα. Όταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης του απάντησε αρνητικά, εκείνος άνοιξε πυρ εναντίον του και στη συνέχεια κυνήγησε για μερικά μέτρα και πυροβόλησε τον επιστάτη.

Τους πυροβολισμούς φέρονται να άκουσαν τουρίστες που βρίσκονταν σε τροχόσπιτα της περιοχής. «Ακούσαμε δύο πυροβολισμούς και μετά άλλους δύο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι συμβαίνει και είδαμε έναν άνθρωπο πεσμένο μπρούμυτα, νεκρό, λίγα μέτρα πιο πέρα», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Σημειώνεται, ότι πριν από μερικές ημέρες ο ιδιοκτήτης είχε δεχθεί και πάλι επίθεση από ένα άτομο που τον είχε χτύπησε με το κοντάκι του όπλου στο κεφάλι του. Όπως τότε, είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν ήξερε ποιος ήθελε να του κάνει κακό.

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Γιατί ο ιδιοκτήτης ζούσε στο κάμπινγκ

Ο 68χρονος επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ της Φοινικούντας είχε στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Ρεπορτάζ του Mega, αναφέρει ότι είχε δεχθεί δύο επιθέσεις, μέσα σε λίγους μήνες και, για λόγους ασφαλείας, είχε επιλέξει να φύγει από το σπίτι του και να μετακομίσει στο κάμπινγκ.Ερωτήματα προκαλεί και η απόφαση του επιχειρηματία να αλλάξει πριν από λίγους μήνες τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επιστάτης φέρεται να ήταν εξοικειωμένος με συγκεκριμένα πρόσωπα και στιγμές που απειλούνταν ο επιχειρηματίας. Οι δυο άνδρες που δολοφονήθηκαν στη Μεσσηνία, τους είχαν στενή φιλική σχέση και περνούσαν τις περισσότερες ώρες της ημέρας μαζί.

Τέλος, η απόφαση του 68χρονου να αλλάξει μόλις λίγους μήνες πριν, τη διαθήκη του, χωρίς και πάλι να αποκαλύψει στο περιβάλλον του, τους λόγους που το έκανε, προκαλεί ερωτήματα που διερευνώνται.