Δίωξη για κακούργημα στη 45χρονη για το τροχαίο με τη Porsche

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε εις βάρος της 45χρονης γυναίκα που οδηγούσε τη Porsche και μετά το τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να αναμείνει την άφιξη των αρχών.

Συγκεκριμένα η οδηγός κατηγορείται για:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο.

Σωματική βλάβη από αμέλεια.

Εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος.

Οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ειδική ανακρίτρια όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8) στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο.

Στο τροχαίο εμπλέκονται δύο ΙΧ αυτοκίνητα, μεταξύ των οποίων και η μαύρη Porsche που ανήκει στην 45χρονη.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, η 45χρονη ταυτοποιήθηκε από τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Μουδανιών: Πώς έγινε το τροχαίο - Δύο οι τραυματίες

Όσο για το πώς έγινε το τροχαίο, τα αυτοκίνητα κινούνταν επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανίων όταν συγκρούστηκαν.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι η μαύρη Porsche που κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, συγκρούστηκε με το δεύτερο όχημα, το οποίο έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Το ένα όχημα κατέληξε σε δέντρα και διαλύθηκε, ενώ η μαύρη Porsche, αφού έκανε σβούρες, κατέληξε σε κολόνα και στη συνέχεια σε παράδρομο.

Οι δύο επιβάτες του πρώτου αυτοκινήτου, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά τραυματισμένος, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.