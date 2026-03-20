Διώρυγα Κορίνθου: Πότε θα ανοίξει πάλι

Αυτοψία στη Διώρυγα Κορίνθου και πιο συγκεκριμένα στο εργοτάξιο αποκατάστασης του πρανούς πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Ειδικό Γραμματέα Υδραυλικών Έργων και Κτιρίων Χαράλαμπο Μυγδάλη.

Κατά την επίσκεψη στο έργο, διαπιστώθηκε πως έχουν επιτευχθεί σημαντικά ορόσημα του φυσικού αντικειμένου, όπως η ενίσχυση της θεμελίωσης του νοτίου ακροβάθρου της γέφυρας των αγωγών μεταφοράς λυμάτων και οι εκσκαφές απαλύνσεων των πρανών της Διώρυγας.

Σχετικά, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «η αποκατάσταση των πρανών είναι αναγκαία για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που προκάλεσαν οι μεγάλες καταπτώσεις των προηγούμενων ετών και να διασφαλίσουμε την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Διώρυγας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο τεχνικά έργο, που έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μήκους 1χλμ., που είναι όμως αναγκαίο για την ασφάλεια των διελεύσεων. Σε λίγες μέρες προβλέπεται να διπλασιαστούν οι βάρδιες και να ενταθεί ο ρυθμός των εργασιών, ώστε να μπορέσουμε στο τέλος Ιουνίου να ολοκληρώσουμε την παρέμβασή μας στη διώρυγα της Κορίνθου και να ανοίξει, πάλι, με ασφάλεια τον Ιούλιο».

Διώρυγα Κορίνθου: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο πρανές από την πλευρά της Πελοποννήσου, μετά τις σοβαρές καταπτώσεις στα έτη 2020 - 2021, με αποκορύφωμα το συμβάν της 3ης Φεβρουαρίου 2021.

Οι επιμέρους παρεμβάσεις που υλοποιούνται για τη θωράκιση της Διώρυγας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: