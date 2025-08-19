Διορισμοί 993 ειδικών και βοηθητικών εκπαιδευτικών: Ο πίνακας με τα ονόματα

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον διορισμό 993 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, θα ακολουθήσει ενημέρωση στην οποία θα αναφέρεται και η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τον πίνακα

Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

«Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων στο πλαίσιο της αριθ. 99393/Ε4/12-8-2025 (ΦΕΚ 41/τ. ΑΣΕΠ/12-8-2025 – ΑΔΑ: ΨΓΜΩ46ΝΚΠΔ-872) Πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό υποψήφιων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών και ΕΒΠ κλάδου ΔΕ01, εγγεγραμμένων στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ και Γ2΄ των προκηρύξεων 2ΕΑ/2022 και 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ, διορίζονται 993 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές διορισμού για τις ΣΜΕΑΕ, σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Σημειώνεται ότι για 7 θέσεις διορισμού δεν βρέθηκαν υποψήφιοι.

Με τη δημοσίευση περίληψης της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου στο οποίο θα αναφέρεται και η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας».