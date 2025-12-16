Διόδια: Αυξήσεις σε Αττική, Ολυμπία και Ιόνια Οδό από 1η Ιανουαρίου 2026

Ανατιμήσεις θα σημειωθούν στα διόδια σε Αττική και Ολυμπία Οδό από το νέο έτος, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις των δύο εταιρειών.

Πρόκειται για την ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ανατιμήσεις στην Αττική Οδό:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης, οι αυξήσεις κρίνονται περιορισμένες, ωστόσο επηρεάζουν άμεσα τους οδηγούς που χρησιμοποιούν καθημερινά τον άξονα. Ειδικότερα:

Ι.Χ. επιβατικά (Κατηγορία 2): από 2,50 € σε 2,55 € ανά διέλευση

από ανά διέλευση Μικρά/μεσαία φορτηγά (Κατηγορία 5): από 6,25 € σε 6,30 €

από Μεγάλα φορτηγά (Κατηγορία 6): από 10,00 € σε 10,10 €

από Μοτοσικλέτες: η χρέωση παραμένει σταθερή στα 1,25 €

Οι ανατιμήσεις των διοδίων στην Αττική Οδό/Φωτογραφία: naodos.gr

Αυξήσεις στα διόδια: Ολυμπία Οδός

Στην Ολυμπία Οδό, οι χρεώσεις για τα Ι.Χ. αυξάνονται κατά 0,10 ευρώ ανά σταθμό, ενώ προστίθεται και νέος σταθμός διοδίων στην Πάτρα, ανεβάζοντας σημαντικά το συνολικό κόστος μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα – Πύργος θα φτάσει πλέον τα 19,50 ευρώ, από 15,40 ευρώ που είναι σήμερα.

Οι ανατιμήσεις των διοδίων στην Ολυμπία Οδό/Φωτογραφία: olympiaodos.gr

Κατηγορία 1: Μοτοσικλέτες, τρίκυκλα

Κατηγορία 2: Οχήματα με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος έως 2,20 μ.

Κατηγορία 3: Οχήματα με 2–3 άξονες, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος άνω των 2,20 μ.

Κατηγορία 4: Οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες, με ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος άνω των 2,20

Αυξήσεις στα διόδια: Ιόνια Οδός

Ανατιμήσεις θα σημειωθούν και στην Ιόνια Οδό, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης Νέα Οδός. Η Ιόνια Οδός έχει συνολικό μήκος 196 km και καλύπτει τη Δυτική Ελλάδα από το Αντίρριο μέχρι τα Ιωάννινα, όπου ενώνεται με την Εγνατία Οδό.

Καθ' όλη τη διαδρομή συναντάμε τέσσερις μετωπικούς σταθμούς διοδίων. Σήμερα, το αντίτιμο για αυτούς τους τέσσερις σταθμούς είναι στα 14,35 ευρώ. Με τις αυξημένες τιμές, το κόστος για την ίδια διαδρομή θα ανέβει στα 15 ευρώ.

Αναλυτικά ο πίνακας: