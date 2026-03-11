Δημοσκόπηση: 8 στους 10 Έλληνες ανησυχεί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Ιδιαίτερα έντονη ανησυχία προκαλούν στους Έλληνες πολίτες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse που πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 10 Μαρτίου για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 1.056 ενήλικες με δικαίωμα ψήφου, το 48% δηλώνει ότι ανησυχεί πολύ για τις εξελίξεις στην περιοχή, ενώ το 31% δηλώνει αρκετά ανήσυχο. Αντίθετα, μόλις το 5% εμφανίζεται αδιάφορο απέναντι στα γεγονότα.

Τα αποτελέσματα αντανακλούν τη σοβαρότητα της κατάστασης στο Ιράν και στις γύρω χώρες, αλλά και τη γεωπολιτική εγγύτητα της Κύπρου, η οποία εμπλέκεται σε περιφερειακό επίπεδο.

Η μεγαλύτερη ανησυχία των πολιτών αφορά τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις, κυρίως την αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα παράγωγα προϊόντα. Το 39% των ερωτηθέντων θεωρεί την οικονομία ως τη σημαντικότερη συνέπεια της κρίσης, ενώ ακολουθεί η πιθανότητα στρατιωτικής εμπλοκής με 23%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο φόβος για γενικότερη γεωπολιτική αστάθεια. Ιδιαίτερα έντονη είναι η ανησυχία για τις οικονομικές συνέπειες μεταξύ επιχειρηματιών και δημοσίων υπαλλήλων.

Θετική αποτίμηση των ενεργειών στην Κύπρο

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης υψηλό ποσοστό θετικής αξιολόγησης για τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την Κύπρο. Συγκεκριμένα, το 72% των ερωτηθέντων εκτιμά θετικά την άμεση αντίδραση της Ελλάδας, η οποία περιλάμβανε την αποστολή φρεγάτας και ελικοπτέρων πριν από άλλες χώρες, ενώ το 19% διαφωνεί.

Η θετική στάση καταγράφεται σε ψηφοφόρους από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους – από τη δεξιά και το κέντρο μέχρι και την κεντροαριστερά. Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της αριστεράς, το 44% φαίνεται να στηρίζει τις ελληνικές ενέργειες στο λεγόμενο «νησί της Αφροδίτης».

Παράλληλα, τα ελληνοτουρκικά ζητήματα συνεχίζουν να απασχολούν σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης. Το 22% δηλώνει ότι τα παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία, ενώ το 31% εκφράζει αρκετό ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, περίπου ένας στους δέκα δηλώνει ότι ασχολείται ελάχιστα με το ζήτημα.

Η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς

Σε ό,τι αφορά τη θέση της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον, οι απόψεις των πολιτών εμφανίζονται πιο μοιρασμένες. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που παραμένουν συσπειρωμένοι από το 2023 έως σήμερα εκφράζουν σχεδόν καθολική αποδοχή των κυβερνητικών χειρισμών, σε ποσοστό 94%. Παρόμοια στάση καταγράφεται και σε περίπου δύο στους τρεις ψηφοφόρους που στο παρελθόν είχαν απομακρυνθεί από το κυβερνών κόμμα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ποσοστό των πολιτών που ανήκουν σε μια «γκρίζα ζώνη» πολιτικών προτιμήσεων. Σχεδόν τέσσερις στους δέκα από αυτούς εμφανίζονται να συμφωνούν με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Πρόθεση ψήφου και αναποφάσιστοι

Στην πρόθεση ψήφου, η εικόνα παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σημαντικό προβάδισμα, με ποσοστό υπερδιπλάσιο από το δεύτερο κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι το ΠΑΣΟΚ. Στην τρίτη θέση εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, πάνω από το 30% αυτών φαίνεται να κλίνει προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό πρόθεσης ψήφου του 25,5% ενδέχεται να αποτυπώνει στην πραγματικότητα μεγαλύτερη εκλογική δυναμική για το κυβερνών κόμμα.

Η τάση αυτή πιθανόν να σχετίζεται τόσο με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, όσο και με τη θετική αξιολόγηση των κυβερνητικών χειρισμών στην Κύπρο.