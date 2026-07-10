Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Ολοκληρώνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων απόσπασης μόνιμων εκπαιδευτικών

Λίγες μόνο ημέρες απομένουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση διάρκειας ενός διδακτικού έτους (2026-2027) στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να διδάξουν στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της Π.Δ.Ε. όπου υπηρετούν – ή, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν διορισθεί κατά το σχολικό έτος 2024-25 της περιοχής διορισμού τους- έχουν προθεσμία έως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ειδική πλατφόρμα: https://apps.espa.minedu.gov.gr/apospaseisdimos/

Ένα περιβάλλον που δίνει χώρο στους εκπαιδευτικούς να εξελιχθούν

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που εμπνέει τους εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο στην ευρύτερη αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Το έργο τους υποστηρίζεται από σύγχρονες κτηριακές και εργαστηριακές υποδομές, καινοτόμο εξοπλισμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία.

Με τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στα ΔΗΜ.Ω.Σ. έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφία για την κάλυψη του κόστους των διδάκτρων παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως του ποσού των 5.000 ευρώ. Πρόκειται για ένα σύστημα που ενθαρρύνει τη διά βίου μάθηση και αναγνωρίζει τη σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού σε ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον.

Για κάθε ζεύγος Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων συστήνεται κοινό Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) – το οποίο έχει την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική λειτουργία των δύο σχολικών μονάδων. Οι Πρόεδροι των ΕΠ.Ε.Σ. είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ, γεγονός που διευκολύνει την αλληλεπίδραση των ΔΗΜ.Ω.Σ. με την ακαδημαϊκή κοινότητα και δημιουργεί προοπτικές για την ανάπτυξη μνημονίων συνεργασίας και έρευνας μεταξύ των πανεπιστημίων και των σχολικών μονάδων.

Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία: Τι ισχύει για το ωράριο και την αμοιβή

Οι ώρες διδασκαλίας στους Ομίλους και τα Σύνολα προσμετρώνται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, ενώ το εργασιακό τους ωράριο είναι ταυτόσημο με εκείνο των εκπαιδευτικών όλων των δημοσίων σχολείων. Για το πρόσθετο έργο που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο λειτουργίας των Ομίλων προβλέπεται επιμίσθιο, το οποίο καλύπτεται από τους πόρους της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση.

Για την υλοποίησή τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν συνδρομή από εξειδικευμένους επιστήμονες που ενισχύουν το εκπαιδευτικό έργο και διευρύνουν τους μαθησιακούς ορίζοντες. Παράλληλα, η καθημερινή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών συμβάλλει στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει ουσιαστικά τόσο τους μαθητές όσο και τους ίδιους.

Τέλος, εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο στη σχολική μονάδα ΔΗΜ.Ω.Σ. όπου είναι τοποθετημένοι, μπορούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους είτε σε άλλα Ωνάσεια Σχολεία ή με διοικητικό έργο στην ίδια σχολική μονάδα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι χρονοβόρες μετακινήσεις και ενισχύεται η επαγγελματική τους σταθερότητα.

Ένα δίκτυο δημόσιων σχολείων που αναπτύσσεται μαζί με τους ανθρώπους του

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για υφιστάμενα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναβαθμίζονται από τους πόρους της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Μετά την επιτυχημένη λειτουργία των πρώτων δώδεκα σχολείων κατά τη σχολική χρονιά 2025-2026, (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, το δίκτυο διευρύνεται με οκτώ ακόμη σχολικές μονάδες που θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τον Σεπτέμβριο του 2026 σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Συνολικά οι 20 σχολικές μονάδες του Δικτύου των ΔΗΜ.Ω.Σ. θα προσφέρουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες μάθησης, εξέλιξης και δημιουργίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς σε όλη τη χώρα, διαμορφώνοντας σήμερα μαζί τους το δημόσιο σχολείο του αύριο.

Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ., εδώ: https://dedimos.minedu.gov.gr/