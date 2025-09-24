Δημογραφικό: Δημιουργείται Παρατηρητήριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του

Την ίδρυση Δημογραφικού Παρατηρητηρίου στην Ελλάδα θα χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Το Δημογραφικό Παρατηρητήριο θα ξεκινήσει πιλοτικά από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σύμφωνα με την απάντηση που έδωσε η επίτροπος Εργασίας και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Ροξάνα Μινζάτου, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Αυτιά.

Ο κ. Αυτιάς, με την ερώτησή του, είχε ζητήσει τη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Κομισιόν εξετάζει «ευρύ φάσμα μέτρων προσαρμογής για την αγορά εργασίας, τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα συστήματα υγείας, την παιδική φροντίδα και την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας, αλλά και άλλες παρεμβάσεις για το δημογραφικό», όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Δημογραφικό: Τι αναφέρει η Κομισιόν για το Παρατηρητήριο στην Ελλάδα

Με την ανακοίνωση κοινοποιείται το κείμενο της απάντησης:

«Η Επιτροπή έχει προτείνει ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών πολιτικής που συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε ο καθένας να μπορεί να σχεδιάζει τη ζωή του και να εκπληρώνει τις οικογενειακές προσδοκίες του.

Η εργαλειοθήκη της Επιτροπής για τη δημογραφία εξετάζει ευρύ φάσμα μέτρων προσαρμογής για την αγορά εργασίας, τα συνταξιοδοτικά συστήματα και τα συστήματα υγείας, την παιδική φροντίδα και την παροχή μακροχρόνιας φροντίδας, τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών, την εδαφική συνοχή και τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές υποστηρίζονται επίσης από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Ο χάρτης πορείας για την ποιότητα των θέσεων εργασίας, η στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικά προσιτής στέγασης, που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της παρούσας εντολής, θα συμβάλουν περαιτέρω στην προσπάθεια αυτή.

Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη μέλη εργαλεία και ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ενίσχυση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, προκειμένου οι πολίτες να ευημερούν στις κοινότητές τους.

Με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), η Ελλάδα θα δημιουργήσει εθνικό παρατηρητήριο δημογραφικής πολιτικής για να συμβάλει στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό και να ενισχύσει την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης να διαμορφώνει στοχευμένες παρεμβάσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), θα αναπτυχθούν τεκμηριωμένα εργαλεία για το έργο του Παρατηρητηρίου, καθώς και η μεθοδολογία/οι κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση περιφερειακών σχεδίων δράσης για το δημογραφικό, με πιλοτική εφαρμογή στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη».