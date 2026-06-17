Δημήτρης Λιγνάδης: Ξανά σε δίκη για τους βιασμούς τριών ανηλίκων

Με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερης ποινής βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος ο Δημήτρης Λιγνάδης, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο έκανε ομόφωνα δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Το δικαστήριο αποφάσισε να επανεξετάσει τόσο την αθώωσή του για την καταγγελία βιασμού 15χρονου όσο και το ύψος της ποινής που του είχε επιβληθεί για δύο περιπτώσεις βιασμού ανηλίκων.

Πρωτοδίκως, ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για δύο βιασμούς 17χρονων το 2015, ενώ είχε αθωωθεί για δύο ακόμη υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, το πρώτο δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή για βιασμούς δύο 17χρονων το 2015 σε Αθήνα και Επίδαυρο, ενώ τον αθώωσε κατά πλειοψηφία για βιασμό σε βάρος ενός 15χρονου και ομόφωνα για υπόθεση βιασμού ενηλίκου ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ στη δίκη.

Η αποδοχή της έφεσης σημαίνει ότι η δίκη ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή ως προς τρεις καταγγελίες βιασμού ανηλίκων.

Στη σημερινή συνεδρίαση, η υπεράσπιση ζήτησε τον διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου προκειμένου να αξιολογήσει την ψυχική κατάσταση και την αντιληπτική ικανότητα των καταγγελλόντων, επικαλούμενη τις διατάξεις για τους ευάλωτους μάρτυρες. Οι συνήγοροι των καταγγελλόντων δεν εξέφρασαν αντίρρηση, ενώ η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα και να αναβληθεί η δίκη ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Οι μάρτυρες εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με φυσική παρουσία χωρίς να αναγνωστούν οι καταθέσεις τους. Θα πρέπει να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας και να αναβληθεί η υπόθεση προκειμένου αυτός να τους προετοιμάσει για την εξέταση και να παρίσταται στην εξέτασή τους από το δικαστήριο», ανέφερε η εισαγγελέας.

Παράλληλα, ζήτησε να πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής κοινωνική έρευνα στους καταγγέλοντες, τονίζοντας ότι η διάταξη που επικαλέστηκε η υπεράσπιση του καλλιτέχνη προβλέπει πλην της ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας για τους «ευάλωτους μάρτυρες» που πλέον είναι ενήλικες.

Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για αύριο, οπότε θα αποφασίσει επί του αιτήματος της υπεράσπισης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ