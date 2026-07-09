Δημήτρης Λιγνάδης: Συνεχίζεται η δίκη στο Εφετείο με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος

Με την κατάθεση του πρώτου καταγγέλλοντος συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη σε δεύτερο βαθμό.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός δικάζεται για τρεις υποθέσεις βιασμού, με το Εφετείο να επανεξετάζει την υπόθεση ύστερα από την έφεση που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο πρώτος καταγγέλλων, σήμερα 29 ετών, ο οποίος υποστήριξε ότι την άνοιξη του 2015, όταν ήταν ανήλικος, έπεσε δύο φορές θύμα βιασμού στο διαμέρισμα του Δημήτρη Λιγνάδη στο Μεταξουργείο.

Κατά την κατάθεσή του περιέγραψε τη γνωριμία του με τον σκηνοθέτη, αναφέροντας ότι φιλοξενήθηκε στο σπίτι του λόγω των σοβαρών οικογενειακών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο. Στη συνέχεια έδωσε τη δική του εκδοχή για τα περιστατικά που έχει καταγγείλει, περιγράφοντας ενώπιον του δικαστηρίου όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν.

Σε πρώτο βαθμό, ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με το δικαστήριο να αποφασίζει την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης.

Ο κατηγορούμενος ήταν παρών στη δικαστική αίθουσα και εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.