Δημήτρης Λιγνάδης: Νέα αναβολή στη δίκη – Ορίστηκε για τον Ιούνιο του 2026 λόγω κωλύματος των συνηγόρων

Για τρίτη φορά αναβλήθηκε η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, με το Μικτό Ορκωτό Εφετείο να ορίζει νέα ημερομηνία για τις 5 Ιουνίου 2026, εξαιτίας κωλύματος των συνηγόρων υπεράσπισής του.

Ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, που βρέθηκε και σήμερα στην αίθουσα του δικαστηρίου συνοδευόμενος από τον αδελφό του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για τον βιασμό τριών ανηλίκων, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά από την πρώτη στιγμή.

Το 2022, ο Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξης με αναστολή για δύο από τις υποθέσεις βιασμού, ενώ είχε απαλλαγεί ομόφωνα από την κατηγορία για έναν τρίτο. Στην αρχική δικογραφία περιλαμβανόταν και τέταρτη υπόθεση, που αφορούσε ενήλικο άνδρα, ωστόσο ο καταγγέλλων δεν είχε εμφανιστεί στο δικαστήριο.

Η νέα δίκη αφορά και την υπόθεση για την οποία είχε αθωωθεί, καθώς η εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της συγκεκριμένης απαλλακτικής απόφασης, κρίνοντας ότι από τα στοιχεία της ακροαματικής διαδικασίας «προέκυπτε τέλεση της πράξης».

Η υπόθεση αναμένεται να επανέλθει ενώπιον της Δικαιοσύνης τον Ιούνιο, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο τόσο για τη νομική της εξέλιξη όσο και για το κοινωνικό της αποτύπωμα.