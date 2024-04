Δημήτρης Κόκοτας: Νοσηλεύεται για 10η μέρα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ

Για 10η συνεχόμενη ημέρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματά, ο Δημήτρης Κόκοτας.

Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα, αναφέρουν πως παραμένει κρίσιμη, την ώρα που διανύει την 10η μέσα όπου βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γεννηματά μετά από έμφραγμα. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής του Mega, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία λόγω του ότι η κατάσταση του τραγουδιστή αν και σοβαρή παραμένει σταθερή.

Σημειώνεται δε, πως οι γιατροί μέσα στην εβδομάδα προσπάθησαν δύο φορές να τον αποσωληνώσουν ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε και έτσι οι προσπάθειές σταμάτησαν. Η σύζυγός του από τη μεριά της αναφέρει πως η κατάστασή του είναι σταθερή και περιμένει για το πότε θα γίνει η επόμενη προσπάθεια αποσωλήνωσης.

Σύμφωνα μάλιστα με την Ματίνα Παγώνη, εντός της επόμενης εβδομάδας και αφού γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, οι γιατροί θα κάνουν μία ακόμη προσπάθεια να τον αποσωληνώσουν. Υπενθυμίζεται πως όλα συνέβησαν όταν κατά τη διάρκεια προβών για το show Just the 2 of Us στο οποίο συμμετέχει ως διαγωνιζόμενος, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και αφού κάλεσε ασθενοφόρο διακομίσθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Έπαθε ανακοπή και έμφραγμα, είναι νέος άνθρωπος», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Ματίνα Παγώνη σε δηλώσεις της τις προηγούμενες ημέρες, ενώ συμπλήρωσε πως της έχει κάνει εντύπωση το ενδιαφέρον του κόσμου για τον τραγουδιστή, κάτι που δείχνει πόσο αγαπητός είναι.