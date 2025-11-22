Δήμητρα Ματσούκα: Ο λόγος που σκέφτεται να κάνει μήνυση σε εκπομπή

Να κάνει μήνυση σκέφτεται η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα, όπως ανέφερε η ίδια σε νέες δηλώσεις της.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου συνελήφθη στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη, αφού φέρεται να οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς να διαθέτει δίπλωμα, ενώ το όχημά της δεν έφερε πινακίδες.

Η δίκη της ηθοποιού ορίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, καθώς αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η αναβολή στη δίκη της γνωστής ηθοποιού δόθηκε προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις της Τροχαίας.

Δήμητρα Ματσούκα: Ο λόγος που σκέφτεται να κάνει μήνυση

Η Δήμητρα Ματσούκα επέστρεψε στις θεατρικές υποχρεώσεις της στην παράσταση «Η Κόμισσα της Φάμπρικας» στο Embassy Theater μετά τη σύλληψή της.

Η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» συνάντησε τη Δήμητρα Ματσούκα λίγο πριν τη χθεσινή της παράσταση έξω από το θέατρο, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως θα κινηθεί νομικά κατά της εκπομπής που την ηχογράφησε χωρίς τη συναίνεσή της.

«Δεν ήρθα με τα πόδια, με έφεραν στο θέατρο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι παραπάνω για αυτό που συνέβη. Δεν είχα άγχος που επέστρεψα στη σκηνή, παίζουμε αυτή την παράσταση αρκετό καιρό. Νιώθω καλά γιατί νομίζω ότι αποκατέστησα την αλήθεια. Ζήτησα συγγνώμη ως όφειλα και πάμε για άλλα. Δεν στεναχωρήθηκα με τα σχόλια των δημοσιογράφων. Είμαι συμφιλιωμένη με την πραγματικότητα. Την ξέρουμε όλοι. Εντάξει… Ισχύει ότι μια εκπομπή με ηχογράφησε χωρίς την άδεια μου. Νομίζω θα κάνω μήνυση για αυτό. Είναι ένα δικαίωμα, το οποίο καταπατείται στον απόλυτο βαθμό. Το να γνωρίζει δηλαδή ο άνθρωπος που καλείται να μιλήσει για κάτι, ότι ηχογραφείται και πόσο μάλλον να χρησιμοποιηθεί κιόλας αυτό σε εκπομπή» δήλωσε η Δήμητρα Ματσούκα.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε χθες, μέσα από το «Πρωινό», πως υπήρξε εκπομπή που κατέγραψε τη γνωστή ηθοποιό χωρίς την άδειά της.

«Μένω ακριβώς απέναντι και δεν υπάρχει ένας που να πηγαίνει με το όριο ταχύτητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Σας το λέω μετά λόγου γνώσεως. Το βλέπω κάθε μέρα. Όλοι πάνε με παραπάνω. Και κάποιοι κάνουν και κόντρες. Κι εμένα με έχουν κρατήσει στο συγκεκριμένο σημείο γιατί ήμουν πάνω από το όριο. Είχα και ασφάλεια και δίπλωμα. Από εκεί και πέρα, όμως, θέλω να σταθώ στην ανθρωποφαγία. Οι τίτλοι χθες για τη Δήμητρα Ματσούκα ήταν πηχυαίοι. Κι αυτό το περιστατικό που έγινε σε εκπομπή -που δεν ξέρω σε ποια εκπομπή είναι-, την κάλεσε η δημοσιογράφος και την κατέγραψε χωρίς την άδειά της και την προβάλανε. Θα ρωτήσω να μάθω σε ποια εκπομπή έγινε. Όλο αυτό είναι ανθρωποφαγικό. Και βλέπεις ότι τελικά ο επώνυμος δεν έχει ευνοϊκή μεταχείριση» ανέφερε ο παρουσιαστής.